Marcos Llorente non ha alcuna intenzione di restare fuori dall'inquadratura nel mondo dell'Atletico Madrid. Nemmeno quando si tratta di una fotografia di reparto nella quale, almeno sulla carta, non dovrebbe esserci spazio per lui. Il centrocampista dell'Atletico Madrid, ritiratosi ultimamente dalla nazionale spagnola, è stato uno dei grandi protagonisti del dietro le quindi delle foto ufficiali dei Colchoneros per la stagione 2026/27, trasformando una semplice sessione fotografica in un divertente siparetto.

Marcos Llorente: il jolly dell'Atletico Madrid... anche nelle fotografie

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A raccontare tutto è stato un video pubblicato dallo stesso, nel quale si vede Llorente particolarmente vivace e intenzionato a partecipare ad ogni singolo scatto. Dopo la classica fotografia di gruppo, infatti, è arrivato il momento delle. Ed è proprio lì che il calciatore spagnolo ha deciso di non porsi alcun limite.Prima con gli attaccanti, poi con i centrocampisti ed infine con i difensori. Llorente ha cercato di ritagliarsi uno spazio in ogni fotografia, sfruttando probabilmente anche la versatilità tattica, che nel corso degli anni gli ha permesso di ricoprire diversi ruoli sotto la guida di Diego Simeone. La sua insistenza non è passata inosservata, tanto chedopo averlo visto comparire in diversi scatti, non ha resistito alla battuta: "Ma tu che fai,". Una domanda più che legittima, considerando lacon cui Llorente continuava a cercare un posto anche nelle fotografie che non riguardavo direttamente il suo reparto.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Lo spagnolo Marcos Llorente festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Ma il centrocampista aveva ancora un'ultima idea. Quando ha visto Jan Oblak e Juan Musso insieme, ha provato ad inserisi anche tra i due portieri: "Guarda, posso mettermi qui tra Jan e Juan". Questa volta, però, il tentativo non è andato a buon fine: uno dei due estremi difensori, sorridendo, l'ha allontanato con una spinta, facendolo uscire dall'inquadratura. Insomma, una vera e propria missione personale, Llorente voleva esserci ovunque e, per buona parte della sessione, è riuscito nel suo intento. A rendere ancora più divertente il tutto ci ha pensato il suo atteggiamento disinvolto, tra battute, commenti e continui tentativi di trovare spazio accanto ai compagni.

La sessione fotografica dell'Atletico Madrid ha avuto anche un ospite speciale: il pilota spagnolo Horacio Llorens, che ha sorvolato il terreno di gioco del Metropolitano con un parapendio. Anche in quell'occasione, Llorente non ha fatto mancare il proprio commento, complimentandosi per lo scatto finale.