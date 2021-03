Digione ultimissimo in Ligue 1: I tifosi “12esimo giocatore ok, ma gli altri 11…?”

I tifosi del Digione provano a stemperare i toni nonostante la squadra non abbia mai vinto nel 2021 e non ottiene i tre punti in casa dal 7 marzo 2020

Davide Capano

Il Digione, ultimo in classifica in Ligue 1 con 15 punti, due vittorie in 29 incontri, è a meno 13 dal Lorient quartultimo. Completano il quadro nove pareggi e ben diciotto sconfitte. Per i ragazzi di mister David Linarès la salvezza è davvero lontana. I tifosi, però, cercano di stemperare i toni e nell’ultimo match di campionato, perso 1-3 in casa col il Bordeaux, hanno esposto uno striscione tra il serio e il faceto: “Se siamo il dodicesimo uomo, dove sono gli altri 11?”.

La squadra del capoluogo del dipartimento della Côte-d'Or (regione della Borgogna) è l’unica dei maggiori cinque campionati europei a non aver vinto nemmeno una gara nel 2021. Le faceva compagnia il Parma prima del successo di domenica scorsa sulla Roma. Il Digione, inoltre, non vince una partita in assoluto dal 23 dicembre 2020: 1-3 nella trasferta di Nimes. Il team col gufo come simbolo, addirittura, in casa non ha mai vinto in stagione.

Domenica alle 15 i rossi ricevono il Reims per provare a sfatare questo tabù. L’ultimo successo interno risale al 7 marzo 2020: 2-1 contro il Tolosa, ben 374 giorni fa. Lo stadio Gaston Gérarduno sorriderà al club del presidente Olivier Delcourt?