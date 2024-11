Disastro Ghana: i ragazzi di Addo perdono anche contro il Niger e chiudono il girone senza vittorie

Risultati disastrosi quelli inanellati dal Ghana nel corso delle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa.

Lorenzo Maria Napolitano 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 23:48)

L'Africa calcistica è alle prese con le qualificazioni per la Coppa continentale, che al momento sta dando gioie e dolori alle diverse rappresentative. Chi non ha raccolto niente di positivo in questa sessione di qualificazioni, è senza dubbio il Ghana, squadra che nello scorso decennio era riuscita a distinguersi positivamente per i grandi risultati calcistici, anche nella Coppa del Mondo.

Le Stelle Nere, infatti, sono la grande delusione delle qualificazioni. Una serie di prestazioni deludenti ha creato malcontento tra tifosi e federazione, colpendo nell'orgoglio il calcio ghanese. Oggi andava in scena l'ultimo atto del girone F, dove figura il Ghana, insieme ad Angola, Sudan e Niger. Il verdetto del raggruppamento è stato chiaro: bene Angola e Sudan, male il Niger, malissimo il Ghana. La squadra di Otto Addo non ha vinto neanche una partita, e anche contro il modesto Niger è arrivata una sconfitta, al termine del match il tabellino recitava 1-2 in favore dei Mena.

La crisi del Ghana — Le ultime settimane raccontano di una squadra in caduta libera. Il Ghana, dal campo ai gradini più alti della federazione, s'è sciolto come ghiaccio al sole. La qualificazione, tra l'altro, sembrava assolutamente alla portata della nazionale ghanese, che ha conquistato alla fine soltanto 3 punti guadagnati in 6 partite. E c'è da dire che il Niger s'è presentato anche decimato oggi in campo. Non c'è dubbio che in Ghana faranno pesare questa scottante umiliazione soprattutto a Mohammed Kudus, centrocampista del West Ham e Gideon Mensah, difensore dell'Auxerre.