Djalò, frecciata alla Juve: “Ringrazio il Porto, felice di essere qui”

6 presenze stagionali con la maglia del Porto tra campionato, Taça de Portugal ed Europa League, per Tiago Djalò . Il difensore di proprietà della Juventus ha messo a segno anche due reti, attirando l'attenzione della Nazionale portoghese. Nel post-gara contro la Croazia il calciatore lusitano ha fatto il punto sul suo momento attuale: "Felice di aver dato una scossa alla mia carriera, ringrazio il Porto per l'opportunità".

Djalò, frecciata alla Juve

Ai microfoni di RTP ha ribadito di non voler sembrare arrogante, tuttavia la dichiarazione di Tiago Djalò altro non è che una vera e propria frecciata alla Juventus, proprietaria del suo cartellino: "È stata una questione di qualità. Senza voler sembrare arrogante, sono felice di aver cambiato il corso della mia carriera. So che posso dare molto di più e sono grato per tutto ciò che ho ottenuto. Prendere il posto di Pepe? L'importante è fare quello che so fare, dare il massimo e lavorare. Devo solo ringraziare il FC Porto per l'opportunità che mi ha dato di tornare a competere".