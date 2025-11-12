Il centrocampista, fermo da luglio per la rottura di alcune vertebre, starebbe valutando il ritiro

Filippo Montoli 12 novembre - 09:50

Nella giornata di martedì, Oscar ha sofferto un problema cardiaco in allenamento. Il brasiliano, attualmente al San Paolo, ha perso i sensi mentre eseguiva dei test fisici. Trasportato d'urgenza in ospedale, il calciatore è ora stabile e rimane sotto osservazione. Ulteriori esami saranno condotti nelle prossime ore. Secondo alcune indiscrezioni, Oscar starebbe valutando il ritiro dal calcio giocato.

Oscar, la frattura di alcune vertebre il probabile origine del problema — Da quando è tornato in Brasile, Oscar non sembra trovare pace. Lasciata la Cina a fine 2024, il centrocampista ex Chelsea ha firmato per il San Paolo a gennaio di quest'anno. Dopo i primi tre mesi è arrivato un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori più di due mesi. Rientrato a luglio, nella gara con il Corinthians ha sofferto la rottura di alcune vertebre lombari. Questo problema lo ha costretto a rimanere fuori fino a oggi, ma non solo.

L'infortunio avrebbe causato l'insorgere di un problema cardiaco, monitorato dal club dal mese di agosto. Le peggiori paure del giocatore e del San Paolo si sono verificate nella giornata di martedì. Oscar, mentre era sulla cyclette per una serie di test fisici ha all'improvviso accusato un malore, perdendo i sensi per un paio di minuti. Il pronto intervento dei medici della squadra e la corsa in ospedale hanno evitato il peggio. L'ex Chelsea è fuori pericolo di vita e rimane sotto osservazione all'ospedale Albert Einstein Israelita.

Il San Paolo ha pubblicato un comunicato con cui informa sullo stato attuale del giocatore, sul quale verranno condotti ulteriori esami in settimana. Oscar ha un contratto fino al 2027 con il club, ma dal Brasile si è diffusa la notizia che il 34enne starebbe pensando al ritiro. Il problema è serio e solo al termine del processo di recupero si conoscerà la decisione del centrocampista.