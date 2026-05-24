Quello che è successo in Repubblica Ceca ha davvero del clamoroso. Nella sfida salvezza tra i padroni di casa Dukla Praga e Banik Ostrava è accaduto qualcosa che, come spesso si dice tra amici, "succede solo nei film". La squadra della capitale si presentava alla sfida con due risultati utili su tre per restare nella massima serie e invece alla fine gli ospiti hanno vinto 3-0 grazie a... tre autoreti.

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Repubblica Ceca, disastro Dukla Praga: 3 autogol e retrocessione

Non è un film. Ma la vera realtà. Quella che ilha vissuto questo pomeriggio è stato veramente qualcosa di clamoroso. Nella sfida decisiva per la salvezza contro il, tra le proprie mura, ai padroni di casa bastava non perdere per restare nella massima serie. Ebbene, il club della capitale ceca non solo ha perso ma quello che ha fatto scalpore è il modo in cui ha perso: 3-0 con tre autoreti.

Al 30', il greco Pourtzidis ha deviato nella propria porta il cross di un giocatore del Banik. Nel secondo tempo, poi, Traorè e Penxa hanno messo a referto altre due autoreti e hanno battuto il proprio stesso portiere Backovsky (uno sugli sviluppi di un tiro piazzato) condannando così il Dukla alla Serie B. Tutt’altro umore per il Banik che evita la retrocessione diretta e che ora si giocherà la salvezza nel playout con il Taborsko, secondo nella Serie B ceca. Il Dukla chiude l'annata come peggio non poteva.

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