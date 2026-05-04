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Il weekend degli ex Serie A

Inizia il periodo dei verdetti e molti ex Serie A stanno vivendo un momento decisivo di questo finale di stagione. C'è Edin Dzeko, giramondo e leggenda, che ha festeggiato la promozione in Bundesliga con lo Schalke 04. Il Brentford di Damsgaard sogna la prima apparizione nelle coppe europee della propria storia, Patrick Schick ha realizzato la tripletta che ha riacceso la corsa Champions in Germania. Oshimen e il Galatasaray non sfruttano il primo match point scudetto, mentre Pogba torna in campo da titolare, a 3 anni dall'ultima volta. Per scoprire com'è andato il weekend degli altri ex protagonisti del nostro campionato, continua a sfogliare la nostra rubrica.

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