La vittoria può regalare entusiasmo, ma anche diventare l'occasione per sollevare questioni che vanno ben oltre il risultato del campo, non per questo però meno rilevanti. È quello che ha fatto Vincent Wagner, allenatore dell'Elversberg, club di Bundesliga, puntando i riflettori su un problema sempre più discusso nel calcio moderno ma che in pochi sollevano a dovere: il carico di lavoro imposto ai giovani calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Elversberg, Wagner: "Cosi non facciamo un favore ai ragazzi, li spremiamo!"

Nel postpartita della gara vinta contro il Mainz,ha espresso chiaramente la propriaper ladurante le pause internazionali, criticandole duramente. Ai microfoni di 'Sky Sport Germania', ha detto: "La pausa per le nazionali ci è costata parecchio costringendomi a rinunciare a due giocatori importanti, che resteranno fuori per alcune settimane. Ci lamentiamo spesso del fatto che i giovani abbiano poche opportunità di giocare tra i grandi, poi quando ne abbiamo la possibilità li spremiamo. Non facciamo loro un favore, in questo modo", ha spiegato, facendo riferimento soprattutto alla necessità diatleti ancora nella fase di transizione verso il calcio professionistico, spesso sottoposti a

Wagner ha poi ribadito un problema concreto legato anche alla 'piccola' realtà dell'Elversberg, logicamente non allo stesso livello di preparazione come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e altri club tedeschi di livello: "Per una piccola società come la nostra, è difficile compensare queste assenze", ha detto.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANIA - 30 OTTOBRE: Felix Keidel e la squadra di SV Elversberg festeggiano durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra SV Elversberg e 1. FSV Mainz 05 all'Ursapharm-Arena il 30 ottobre 2026 a Spiesen-Elversberg, Germania. (Foto di Andreas Schlichter/Getty Images)

Il 4-1 al Mainz fa da sfondo alla 'denuncia' di Wagner

L'ha aperto l'ottava giornata di Bundesliga superando nettamente ilcon un convincente 4-1 e una prestazione dominante, costruita soprattutto nel primo tempo grazie alle reti di. Nel finale è arrivato anche il bellissimo gol in rovesciata di, mentre Hollerbach ha firmato il gol della bandiera per gli ospiti. Proprio Campbell e Onyeka, entrambi protagonisti della serata, sono stati al centro delledell'allenatore