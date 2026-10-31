Dopo il successo dell'Elversberg contro il Mainz, l'allenatore Vincent Wagner critica la gestione dei giovani nelle soste: troppi impegni e poco tempo per recuperare
Giroud eroe del Derby del Nord! La festa con i tifosi del Lille per il gol-vittoria
La vittoria può regalare entusiasmo, ma anche diventare l'occasione per sollevare questioni che vanno ben oltre il risultato del campo, non per questo però meno rilevanti. È quello che ha fatto Vincent Wagner, allenatore dell'Elversberg, club di Bundesliga, puntando i riflettori su un problema sempre più discusso nel calcio moderno ma che in pochi sollevano a dovere: il carico di lavoro imposto ai giovani calciatori impegnati con le rispettive nazionali.
Elversberg, Wagner: "Cosi non facciamo un favore ai ragazzi, li spremiamo!"Nel postpartita della gara vinta contro il Mainz, Wagner ha espresso chiaramente la propria preoccupazione per la gestione dei giovani durante le pause internazionali, criticandole duramente. Ai microfoni di 'Sky Sport Germania', ha detto: "La pausa per le nazionali ci è costata parecchio costringendomi a rinunciare a due giocatori importanti, che resteranno fuori per alcune settimane. Ci lamentiamo spesso del fatto che i giovani abbiano poche opportunità di giocare tra i grandi, poi quando ne abbiamo la possibilità li spremiamo. Non facciamo loro un favore, in questo modo", ha spiegato, facendo riferimento soprattutto alla necessità di tutelare atleti ancora nella fase di transizione verso il calcio professionistico, spesso sottoposti a calendari particolarmente intensi.
Wagner ha poi ribadito un problema concreto legato anche alla 'piccola' realtà dell'Elversberg, logicamente non allo stesso livello di preparazione come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e altri club tedeschi di livello: "Per una piccola società come la nostra, è difficile compensare queste assenze", ha detto.
Il 4-1 al Mainz fa da sfondo alla 'denuncia' di WagnerL'Elversberg ha aperto l'ottava giornata di Bundesliga superando nettamente il Mainz con un convincente 4-1 e una prestazione dominante, costruita soprattutto nel primo tempo grazie alle reti di Keidel, Onyeka e Krattenmacher. Nel finale è arrivato anche il bellissimo gol in rovesciata di Campbell, mentre Hollerbach ha firmato il gol della bandiera per gli ospiti. Proprio Campbell e Onyeka, entrambi protagonisti della serata, sono stati al centro delle riflessioni dell'allenatore Wagner.
© RIPRODUZIONE RISERVATA