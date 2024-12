Sfida complicata per l’Arsenal di Mikel Arteta in Champions League che, dopo il pareggio esterno in casa del Fulham, cerca riscatto all’Emirates contro il Monaco. Un match difficile e fondamentale per la classifica unica dei Gunners...

Giorgio Trobbiani 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 16:49)

Sfida complicata per l'Arsenal di Mikel Arteta in Champions League che, dopo il pareggio esterno in casa del Fulham, cerca riscatto all'Emirates contro il Monaco. Un match difficile e fondamentale per la classifica unica dei Gunners che, però, dovranno fare a meno di diverse pedine chiave della squadra.

Arsenal-Monaco, quante assenze per Arteta — Mikel Arteta dovrà fare i conti con una pesante emergenza infortuni, in particolare nel reparto arretrato, in occasione della sfida contro il Monaco che, al momento, occupa l'ultimo posto disponibile per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il tecnico spagnolo, per il big match dell'Emirates, dovrà infatti fare a meno di ben sette giocatori che, nell'ultimo allenamento di questa mattina, non hanno partecipato al lavoro svolto con il gruppo. Si tratta di Jurrien Timber, Oleksandr Zinchenko, Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, Thomas Partey, Ben White e Gabriel. Escluso Thomas Partey, che agisce in mediana, in difesa l'emergenza è totale con queste assenze e, salvo recuperi lampo dell'ultima ora, Arteta dovrà far fronte ad un'impresa per schierare una linea difensiva che somigli in qualche modo a quelle di qualità e livello schierate durante questa stagione.

Arteta cerca riscatto per il suo Arsenal nel momento più difficile — La vittoria in casa contro il Manchester United della scorsa settimana aveva dato una grande spinta dal punto di vista del morale e dell'inerzia in vista di una corsa per la Premier League per l'Arsenal che, con il pareggio contro il Fulham e questa sequela di infortuni, è risprofondato in una 'depressione' sportiva che soltanto un trionfo con il Monaco può scacciare. Arteta, che due anni fa ha sfiorato la vittoria finale in campionato, è ancora a caccia di qualcosa di importante per i suoi Gunners, ma per farlo dovrà avere a disposizione il miglior Arsenal, cosa che, vista la situazione infortuni, non è ancora possibile.

Last chance to vote in the FIFA Best awards! 🗳️

11 Gunners across our men’s and women’s teams have been nominated for various prizes 🏆

Al momento il club del nord di Londra occupa il terzo posto in Premier League dietro al Chelsea di Enzo Maresca e al Liverpool di Arne Slot, sei punti avanti con una gara in meno. In Champions League invece l'Arsenal, così come il Monaco, si trova nelle prime otto che si qualificherebbero automaticamente agli ottavi di finale nonostante il pareggio esterno in casa dell'Atalanta e la sconfitta a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi.