Eriksen vicino a dire addio allo United: “Sono pronto per trovare nuove sfide”

Il calciatore danese non rinnoverà con i Red Devils ed è pronto a trovare una nuova squadra

Federico Grimaldi 18 marzo - 18:58

Il centrocampista danese, Christian Eriksen, ha parlato del suo futuro. L'ex Inter ha ammesso di essere vicino a dire addio alla sua esperienza con la maglia del Manchester United. Nel suo futuro, potrebbe esserci un ritorno al passato...

Eriksen ed un futuro tutto da scoprire — Il danese ha avuto una carriera memorabile. Dall'Ajax al Tottenham, per poi passare in Serie A con l'Inter e tornare nuovamente in Inghilterra. Dopo gli Europei, la sua carriera era vicina alla parole fine. Ma la sua tenacia, la sua voglia di fare, lo hanno tenuto al vertice del calcio mondiale e lo hanno portato a trionfare in Fa Cup con la maglia dello United. Ed ora? Quale sarà il suo futuro? Il contratto con i Red Devils scade a fine stagione ed il rinnovo sembra essere lontano.

Si sente ancora in forma e vuole trovare nuove sfide per se stesso. Non ha dato precise indicazioni, ma è stato abbastanza chiaro quando ha parlato delle sue intenzioni: "Non ci ho pensato molto. È lo stesso principio dell'ultima volta, il contratto scade in estate, quindi nella mia testa sono pronto a trovare qualcosa di nuovo. In realtà mi sta bene, qualunque cosa sia, non è qualcosa che ho ancora deciso", ha detto. "Prima del mio arresto cardiaco, ho trascorso anni in Inghilterra, poi mi sono trasferito all'Inter e pensavo che non sarei mai più tornato. Due anni dopo, ero di nuovo in Inghilterra, e ora sono quasi quattro anni che sono qui. Le carriere non seguono sempre un piano prestabilito. Non ho una lista di cose da fare, prendo le cose come vengono e decido cosa è meglio per me e la mia famiglia.

Negli ultimi giorni, si è ipotizzato di un possibile ritorno ad Amsterdam, con la maglia dell'Ajax: "No, non chiudo la porta a niente", ha spiegato Eriksen. "Vedrò cosa salta fuori e se è qualcosa che si adatta alle mie esigenze, ma per ora non posso precludere niente". Non sappiamo quale sarà il futuro del danese, ma sicuramente continuerà a deliziare, a suon di giocate, i propri tifosi.

