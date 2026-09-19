In pochi giorni il fratello minore di Kylian ha attraversato uno dei primi passaggi delicati della sua giovane carriera
Tutta l'emozione del giovane tifoso del Lille! Cura il cancro e il club lo invita a battere il calcio di inizio
Una gomitata, il cartellino rosso e una partita lasciata con il Lille sotto nel punteggio. Poi le scuse, una panchina, il ritorno in campo e il primo gol stagionale. La settimana di Ethan Mbappé si è chiusa con un’altra prima volta: la convocazione nella Francia Under 21. A 19 anni, il fratello minore di Kylian ha vissuto nel giro di pochi giorni un passaggio che Davide Ancelotti considera soprattutto parte del suo percorso di crescita.
Ethan Mbappé, l’errore contro il Betis e le parole di AncelottiContro il Betis, Ethan Mbappé passa in meno di un’ora dall’assist per Ueda all’espulsione. Tornato titolare per l’esordio stagionale del Lille in Champions League, il francese serve il pallone del momentaneo 1-1 al compagno, ma la sua partita cambia nella ripresa.
Il Betis ribalta il risultato e al 56’ Mbappé reagisce a una provocazione di Natan colpendo il brasiliano con una gomitata. Dopo il controllo al VAR, l’arbitro ammonisce il difensore per la provocazione ed espelle il francese. Il Lille, già sotto 3-2, resta così in dieci mentre prova a recuperare la partita. Nel post gara Ancelotti non nasconde l’errore: “Nel calcio c’è molta frustrazione. Bisogna saper gestire le proprie emozioni. E questo è ciò che la squadra ha pagato oggi, ciò che Ethan ha pagato, e ciò che qualcun altro potrebbe pagare domani”.
Il tecnico inserisce però l’episodio in un discorso rivolto all’intera squadra: “Questo ci aiuterà a imparare a gestire la frustrazione. Il mio discorso era rivolto a tutti i calciatori, non solo a Ethan. Certo, imparerà da questo errore perché è un giocatore giovane. Penso che sia il primo a pentirsene, a sapere di non poterlo fare”.
Dalle scuse alla panchina: poi il gol contro il TroyesNei giorni successivi Mbappé si assume pubblicamente la responsabilità dell’episodio. Il 19enne si scusa sui social per quanto accaduto contro il Betis: “La sconfitta è colpa mia e me ne assumo la responsabilità”.
Le scuse non rimangono soltanto sui social. Secondo quanto riportato da L’Équipe, Ethan si presenta nell’ufficio di Ancelotti con una bottiglia di Borgogna come gesto di scuse. Un episodio sul quale l’allenatore scherza nei giorni successivi: “I giocatori che fanno così sanno che li aspetterò nei giorni successivi”.
Contro il Troyes arriva poi una novità nelle scelte di Ancelotti: per la prima volta in questa stagione, Mbappé parte dalla panchina. Entra nel secondo tempo e al 93’ chiude la vittoria per 2-0 del Lille, segnando il suo primo gol stagionale su assist di Kjaergaard con un tiro di prima intenzione che passa tra le gambe di Patrick Beach. Pochi giorni dopo il rosso, Ancelotti legge soprattutto la reazione del suo giocatore: “Posso dire che è stata una settimana molto importante per la sua crescita personale e come giocatore. Si è reso conto immediatamente di quello che aveva fatto e ha dimostrato grande maturità per la sua età. Si è assunto subito la responsabilità. Da parte mia, non c’era molto che potessi fare”.
Il rapporto tra i due si sta costruendo anche fuori dal campo. Ancelotti lo ha definito un legame “da fratello maggiore”, mentre Mbappé cerca continuità sulla fascia destra. In questo avvio di stagione il francese ha creato due occasioni nitide da gol, più di qualsiasi altro giocatore del Lille, ed è secondo nella squadra per passaggi chiave di media a partita, con 1,5.
Dopo il Lille arriva la prima chiamata della Francia Under 21Poi arriva la prima convocazione nella Francia Under 21. Gérald Baticle inserisce Ethan nel gruppo dei Bleuets per proseguire il percorso di qualificazione ai prossimi Europei. Il 19enne arriva alla chiamata senza aver disputato in precedenza partite con le nazionali giovanili francesi. La Francia affronterà Islanda, Estonia, Lussemburgo e Svizzera, con la squadra di Baticle in testa al proprio girone di qualificazione e ancora imbattuta. “Ci sono giocatori che entrano a far parte del gruppo perché hanno fatto bene con i loro club e hanno dimostrato un grande potenziale”, ha spiegato il commissario tecnico.
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