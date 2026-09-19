Una gomitata, il cartellino rosso e una partita lasciata con il Lille sotto nel punteggio. Poi le scuse, una panchina, il ritorno in campo e il primo gol stagionale. La settimana di Ethan Mbappé si è chiusa con un’altra prima volta: la convocazione nella Francia Under 21. A 19 anni, il fratello minore di Kylian ha vissuto nel giro di pochi giorni un passaggio che Davide Ancelotti considera soprattutto parte del suo percorso di crescita.

Ethan Mbappé, l’errore contro il Betis e le parole di Ancelotti

Contro ilpassa in meno di un’ora dall’assist perall’espulsione. Tornato titolare per l’esordio stagionale delin, il francese serve il pallone del momentaneo 1-1 al compagno, ma la sua partita cambia nella ripresa.

Il Betis ribalta il risultato e al 56’ Mbappé reagisce a una provocazione di Natan colpendo il brasiliano con una gomitata. Dopo il controllo al VAR, l’arbitro ammonisce il difensore per la provocazione ed espelle il francese. Il Lille, già sotto 3-2, resta così in dieci mentre prova a recuperare la partita. Nel post gara Ancelotti non nasconde l’errore: “Nel calcio c’è molta frustrazione. Bisogna saper gestire le proprie emozioni. E questo è ciò che la squadra ha pagato oggi, ciò che Ethan ha pagato, e ciò che qualcun altro potrebbe pagare domani”.

Il tecnico inserisce però l’episodio in un discorso rivolto all’intera squadra: “Questo ci aiuterà a imparare a gestire la frustrazione. Il mio discorso era rivolto a tutti i calciatori, non solo a Ethan. Certo, imparerà da questo errore perché è un giocatore giovane. Penso che sia il primo a pentirsene, a sapere di non poterlo fare”.

Ethan Mbappé pour le 2-0 face à Troyes 🫡 pic.twitter.com/v0M52xAJFU — LOSC (@losclive) September 14, 2026

Dalle scuse alla panchina: poi il gol contro il Troyes

Nei giorni successivi Mbappé si assume pubblicamente la responsabilità dell’episodio. Il 19enne si scusa sui social per quanto accaduto contro il Betis: “”.

Le scuse non rimangono soltanto sui social. Secondo quanto riportato da L’Équipe, Ethan si presenta nell’ufficio di Ancelotti con una bottiglia di Borgogna come gesto di scuse. Un episodio sul quale l’allenatore scherza nei giorni successivi: “I giocatori che fanno così sanno che li aspetterò nei giorni successivi”.

Contro il Troyes arriva poi una novità nelle scelte di Ancelotti: per la prima volta in questa stagione, Mbappé parte dalla panchina. Entra nel secondo tempo e al 93’ chiude la vittoria per 2-0 del Lille, segnando il suo primo gol stagionale su assist di Kjaergaard con un tiro di prima intenzione che passa tra le gambe di Patrick Beach. Pochi giorni dopo il rosso, Ancelotti legge soprattutto la reazione del suo giocatore: “Posso dire che è stata una settimana molto importante per la sua crescita personale e come giocatore. Si è reso conto immediatamente di quello che aveva fatto e ha dimostrato grande maturità per la sua età. Si è assunto subito la responsabilità. Da parte mia, non c’era molto che potessi fare”.

DORTMUND, GERMANIA - 04 MARZO: Ethan Mbappe di Lille in azione durante la UEFA Champions League 2024/25 UEFA Champions League 2024/25 di finale tra Borussia Dortmund e LOSC Lille il 04 marzo 2025 a Dortmund, Germania. (Foto di Daniel Kopatsch/Getty Images)

Il rapporto tra i due si sta costruendo anche fuori dal campo. Ancelotti lo ha definito un legame “da fratello maggiore”, mentre Mbappé cerca continuità sulla fascia destra. In questo avvio di stagione il francese ha creato due occasioni nitide da gol, più di qualsiasi altro giocatore del Lille, ed è secondo nella squadra per passaggi chiave di media a partita, con 1,5.

Dopo il Lille arriva la prima chiamata della Francia Under 21

📋 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐄𝐒𝐏𝐎𝐈𝐑𝐒 🇫🇷



Le sélectionneur Gérald Baticle a convoqué 25 joueurs pour la suite et fin des qualifications à l’EURO U21 2027 ⚽️



4 matchs attendent les Bleuets, en tête de leur groupe, entre le 25 septembre et le 6 octobre 🔜🏟️ pic.twitter.com/u6UkFgolwX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

Poi arriva la prima convocazione nellainseriscenel gruppo deiper proseguire il percorso di qualificazione ai prossimi. Il 19enne arriva alla chiamata senza aver disputato in precedenza partite con le nazionali giovanili francesi. Laaffronterà, con la squadra diin testa al proprio girone di qualificazione e ancora imbattuta. “”, ha spiegato il commissario tecnico., compie così il primo passo con la nazionale francese. A 19 anni chiude con la prima chiamata deiuna settimana cominciata con un’espulsione e proseguita con le scuse e il primo gol stagionale. Quella cheha definito “