Harry Kane continua ad incantare tutti in Germania. Punta di diamante di un attacco formidabile, il centravanti inglese ieri sera ha migliorato le sue statistiche con il Bayern Monaco. L'ex Tottenham ha già raggiunto e superato la spaventosa cifra di 100 gol, tenendo una media realizzativa superiore alla rete per partita.

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Harry Kane, numeri senza senso: 101 gol in 98 partite al Bayern

Approdato al Bayern Monaco nell'estate del 2023, gli sono bastate poco più diper raggiungere le tre cifre. Al 39° minuto di gioco della sfida con l'Union Berlino ha trasformato un, siglando il raddoppio dei suoi. Al 54°, su assist di Olise, ha firmato la personale doppietta, archiviando di fatto la pratica. E dunque, in una serata sola, Kane ha prima raggiunto cifra tonda, quindi l'ha superata.

A fare maggiormente notizia, però, sono proprio le 100 reti raggiunte tramite il penalty nel primo tempo. Prima che arrivasse l'Uragano, ha resistito per quasi 40 anni il record di una leggenda tedesca, Dieter Muller. Questi riuscì a segnare la centesima rete con il Colonia in Bundesliga nel 1977, in occasione della sua 129esima apparizione. A Kane, invece, sono state sufficienti 98 gare, ben 31 in meno. Se si volesse approfondire la sua media realizzativa, ci si renderebbe conto che Kane è rimasto ben al di sotto di una rete a partita. Parliamo di un gol ogni 78,5 minuti nel campionato tedesco.

MONACO, GERMANIA - 18 SETTEMBRE: Michael Olise del FC Bayern Monaco celebra il sesto gol della sua squadra con Harry Kane durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern München e 1. FC Union Berlin all'Allianz Arena il 18 settembre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Per intenderci, nemmeno Haaland e Lewandowski sono riusciti a conservare questo rendimento straordinario. L'attaccante trentatreenne è nella storia del Bayern Monaco anche per essere riuscito a realizzare 150 reti col minore numero di presenze, 153. Vincitore della Golden Boot lo scorso anno, grazie alle 36 reti in campionato, Kane punta senza timore anche il Pallone d'Oro. Potrebbe diventare il primo inglese dopo 25 anni a trionfare, da Michael Owen. A MARCA era stato molto chiaro, sottolineando che i 73 gol stagionali parlassero per lui. Mbappé e Yamal sono avvisati.