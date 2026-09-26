È il 25 giugno 2000 e al Feijenoord Stadion di Rotterdam va in scena uno dei quarti di finale dell’Europeo organizzato tra Belgio e Paesi Bassi. L’Olanda gioca in casa, ha chiuso il proprio girone con tre vittorie su tre e davanti trova la Jugoslavia di Vujadin Boškov, una squadra imprevedibile che nelle prime tre partite del torneo ha già segnato sette gol e ne ha subiti altrettanti.

Novanta minuti più tardi il tabellone dirà 6-1. Patrick Kluivert avrà portato a casa il pallone della tripletta, Marc Overmars avrà aggiunto due reti e l’Olanda sarà in semifinale dopo aver stabilito un primato che resiste ancora oggi: nessuna nazionale ha mai segnato sei gol in una singola partita della fase finale degli Europei. Una serata quasi perfetta per una squadra che, a quel punto del torneo, sembrava avere tutte le carte per arrivare fino in fondo.

Un’Olanda che aveva iniziato a crederci

aveva costruito una nazionale che non aveva bisogno di molte presentazioni.difendeva la porta,comandava la retroguardia,portava la fascia da capitano. A centrocampo c’erano, mentre davantigarantivano talento, velocità e gol.

Il girone aveva rafforzato ulteriormente le aspettative. L’Olanda aveva superato 1-0 la Repubblica Ceca all’esordio, battuto 3-0 la Danimarca e poi sconfitto 3-2 la Francia campione del mondo nell’ultima giornata. Tre partite, nove punti e il primo posto nel gruppo. Per una nazionale che giocava buona parte del torneo davanti al proprio pubblico era difficile chiedere un avvicinamento migliore alla fase a eliminazione diretta.

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Dall’altra parte c’era unamolto meno ordinata, ma tutt’altro che povera di qualità.poteva contare su giocatori come. Il suo, fino a quel momento, era stato un continuo esercizio sul confine tra spettacolo e caos: 3-3 contro ladopo essere stata sotto di tre gol, successo per 1-0 sullae infine un folle 4-3 incassato dalla, con gli jugoslavi ancora avanti 3-2 all’ingresso nel recupero.

Quel percorso era bastato per conquistare i quarti, ma contro l’Olanda il copione cambia completamente. La squadra di Rijkaard riesce a imporre subito ritmo e qualità, lasciando alla Jugoslavia pochissimo spazio per trasformare la partita in una delle solite gare aperte e imprevedibili.

Kluivert dà il via alla goleada

Laresiste per poco più di venti minuti. L’tiene il pallone, muove rapidamente il gioco e costringe gli avversari a difendersi sempre più vicino alla propria area. Al 24’ arriva la prima crepa:trova, l’attaccante delentra in area e superaper l’1-0.

È il gol che cambia la partita. Fino a quel momento la nazionale di Boškov aveva almeno conservato l’equilibrio nel punteggio; dopo lo svantaggio cominciano ad aprirsi spazi che una squadra con la qualità offensiva dell’Olanda può sfruttare senza troppe esitazioni. Al 38’ Kluivert colpisce ancora. Edgar Davids partecipa all’azione e serve il pallone che il numero nove trasforma nel 2-0. All’intervallo gli Oranje hanno già una mano sulla semifinale, ma la parte più pesante della goleada deve ancora arrivare.

La ripresa comincia come era finito il primo tempo. Al 51’ Dejan Govedarica devia nella propria porta un traversone di Paul Bosvelt, pressato proprio da Kluivert. Per qualche momento il gol viene associato all’attaccante olandese, ma l’attribuzione ufficiale resta quella dell’autorete. Poco importa, perché tre minuti più tardi Kluivert completa davvero la tripletta: Boudewijn Zenden lavora il pallone sulla sinistra e il centravanti chiude l’azione con il destro, portando il risultato sul 4-0.

21 giugno 2000: Patrick Kluivert dell'Olanda festeggia durante la partita dei Campionati Europei 2000 Gruppo D contro la Francia all'Amsterdam ArenA, Amsterdam, Olanda. L'Olanda ha vinto 3-2. Credito obbligatorio: Shaun Botterill /Allsport

In mezz’ora, dal primo gol al quarto dell’Olanda, la partita è praticamente sparita. Rijkaard può richiamare Kluivert in panchina al 60’ e inserire Roy Makaay, gestendo il resto della gara con un vantaggio ormai impossibile da mettere seriamente in discussione.

Overmars completa il lavoro

Sul 4-0 l’avrebbe potuto limitarsi ad accompagnare la partita verso il novantesimo. La, però, ormai concede metri e occasioni, mentre glicontinuano ad attaccare con la stessa facilità mostrata per tutta la ripresa.

Marc Overmars sfrutta gli spazi rimasti. Al 78’ arriva il 5-0, nato ancora da un’azione che coinvolge Bergkamp. Poco prima del novantesimo l’esterno dell’Arsenal segna una seconda volta e porta l’Olanda sul 6-0. Per la prima volta nella storia della fase finale di un Europeo una squadra raggiunge quota sei reti in una singola gara, record che nessuno è riuscito a superare o eguagliare negli anni successivi.

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Il record e una semifinale già all’orizzonte

Allo scaderetrova almeno il gol della bandiera e fissa il risultato sul 6-1. Una rete insignificante per l’esito del quarto di finale, ma utile nella sua corsa personale alla classifica marcatori: il centravanti jugoslavo termineràcon cinque gol, gli stessi di. L’immagine dei due attaccanti riassume anche la stranezza di quella sera.chiude il propriosegnando dentro una sconfitta ormai irrimediabile;lasciacon una tripletta e la prospettiva di avere ancora due partite davanti per provare a portare l’fino al titolo.Il 6-1 diventa anche la più larga vittoria ottenuta dall’nella fase finale di un. Glihanno vinto tutte le quattro partite disputate fino a quel momento e segnato dodici gol. La nazionale diha qualità, esperienza e soprattutto la possibilità di giocare la semifinale ad, ancora una volta davanti al proprio pubblico.

L’avversaria è l’Italia di Dino Zoff. La partita si gioca il 29 giugno, appena quattro giorni dopo la goleada di Rotterdam, e diventerà uno dei ricordi più amari della storia recente della nazionale olandese. Questa volta l’Olanda trova davanti una squadra capace di resistere: L’Italia rimane in dieci al 34’ per l’espulsione di Gianluca Zambrotta, ma gli Oranje non riescono ad approfittarne. Durante i tempi regolamentari hanno anche due rigori: Francesco Toldo para quello calciato da Frank De Boer, mentre Kluivert colpisce il palo.

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Dopo 120 minuti il risultato è ancora 0-0 e serve la serie dal dischetto.sbaglia ancora,calcia alto eneutralizza anche il tentativo di. L’passa 3-1 ai rigori e conquista la finale; l’, che aaveva trasformato quasi ogni occasione in un gol, chiude il propriosenza riuscire a segnare nella partita decisiva.

Il contrasto con quanto accaduto quattro giorni prima rende ancora più particolare quel 6-1. Contro la Jugoslavia agli Oranje era riuscito praticamente tutto: Kluivert aveva segnato tre volte, Overmars due, l’attacco aveva trovato spazio con una facilità impressionante e il pubblico aveva assistito alla vittoria più larga dell’Olanda nella storia degli Europei.

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Contro l’la stessa squadra non riuscì a trovare la rete neppure con un uomo in più e due rigori a disposizione. La goleada di, che in quel momento sembrava il segnale definitivo di una nazionale pronta a prendersi il torneo, assunse così un significato diverso appena quattro giorni dopo.

Resta una delle partite più particolari di EURO 2000, il pomeriggio in cui l’Olanda sembrò aver raggiunto il punto più alto del proprio Europeo. Gli Oranje avrebbero chiuso il torneo con tredici reti complessive e quel 6-1 sarebbe rimasto negli almanacchi come un risultato senza precedenti nella storia della competizione. Il titolo, però, prese un’altra strada: A Rotterdam, l’Olanda aveva segnato sei volte in novanta minuti; quattro giorni dopo, ad Amsterdam, gliene sarebbe bastata una sola.