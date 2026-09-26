A Rotterdam gli Oranje travolsero la Jugoslavia e volarono in semifinale. Quattro giorni dopo, contro l’Italia, cambiò tutto.
Il re dei Paesi Bassi fa visita all'Olanda: che festa per la cinquina alla Svezia
È il 25 giugno 2000 e al Feijenoord Stadion di Rotterdam va in scena uno dei quarti di finale dell’Europeo organizzato tra Belgio e Paesi Bassi. L’Olanda gioca in casa, ha chiuso il proprio girone con tre vittorie su tre e davanti trova la Jugoslavia di Vujadin Boškov, una squadra imprevedibile che nelle prime tre partite del torneo ha già segnato sette gol e ne ha subiti altrettanti.
Novanta minuti più tardi il tabellone dirà 6-1. Patrick Kluivert avrà portato a casa il pallone della tripletta, Marc Overmars avrà aggiunto due reti e l’Olanda sarà in semifinale dopo aver stabilito un primato che resiste ancora oggi: nessuna nazionale ha mai segnato sei gol in una singola partita della fase finale degli Europei. Una serata quasi perfetta per una squadra che, a quel punto del torneo, sembrava avere tutte le carte per arrivare fino in fondo.
Un’Olanda che aveva iniziato a crederciFrank Rijkaard aveva costruito una nazionale che non aveva bisogno di molte presentazioni. Edwin Van Der Sar difendeva la porta, Jaap Stam comandava la retroguardia, Frank de Boer portava la fascia da capitano. A centrocampo c’erano Edgar Davids e Cocu, mentre davanti Dennis Bergkamp, Marc Overmars e Patrick Kluivert garantivano talento, velocità e gol.
Il girone aveva rafforzato ulteriormente le aspettative. L’Olanda aveva superato 1-0 la Repubblica Ceca all’esordio, battuto 3-0 la Danimarca e poi sconfitto 3-2 la Francia campione del mondo nell’ultima giornata. Tre partite, nove punti e il primo posto nel gruppo. Per una nazionale che giocava buona parte del torneo davanti al proprio pubblico era difficile chiedere un avvicinamento migliore alla fase a eliminazione diretta.
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Quel percorso era bastato per conquistare i quarti, ma contro l’Olanda il copione cambia completamente. La squadra di Rijkaard riesce a imporre subito ritmo e qualità, lasciando alla Jugoslavia pochissimo spazio per trasformare la partita in una delle solite gare aperte e imprevedibili.
Kluivert dà il via alla goleadaLa Jugoslavia resiste per poco più di venti minuti. L’Olanda tiene il pallone, muove rapidamente il gioco e costringe gli avversari a difendersi sempre più vicino alla propria area. Al 24’ arriva la prima crepa: Dennis Bergkamp trova Kluivert, l’attaccante del Barcellona entra in area e supera Ivica Kralj per l’1-0.
È il gol che cambia la partita. Fino a quel momento la nazionale di Boškov aveva almeno conservato l’equilibrio nel punteggio; dopo lo svantaggio cominciano ad aprirsi spazi che una squadra con la qualità offensiva dell’Olanda può sfruttare senza troppe esitazioni. Al 38’ Kluivert colpisce ancora. Edgar Davids partecipa all’azione e serve il pallone che il numero nove trasforma nel 2-0. All’intervallo gli Oranje hanno già una mano sulla semifinale, ma la parte più pesante della goleada deve ancora arrivare.
La ripresa comincia come era finito il primo tempo. Al 51’ Dejan Govedarica devia nella propria porta un traversone di Paul Bosvelt, pressato proprio da Kluivert. Per qualche momento il gol viene associato all’attaccante olandese, ma l’attribuzione ufficiale resta quella dell’autorete. Poco importa, perché tre minuti più tardi Kluivert completa davvero la tripletta: Boudewijn Zenden lavora il pallone sulla sinistra e il centravanti chiude l’azione con il destro, portando il risultato sul 4-0.
In mezz’ora, dal primo gol al quarto dell’Olanda, la partita è praticamente sparita. Rijkaard può richiamare Kluivert in panchina al 60’ e inserire Roy Makaay, gestendo il resto della gara con un vantaggio ormai impossibile da mettere seriamente in discussione.
Overmars completa il lavoroSul 4-0 l’Olanda avrebbe potuto limitarsi ad accompagnare la partita verso il novantesimo. La Jugoslavia, però, ormai concede metri e occasioni, mentre gli Oranje continuano ad attaccare con la stessa facilità mostrata per tutta la ripresa.
Marc Overmars sfrutta gli spazi rimasti. Al 78’ arriva il 5-0, nato ancora da un’azione che coinvolge Bergkamp. Poco prima del novantesimo l’esterno dell’Arsenal segna una seconda volta e porta l’Olanda sul 6-0. Per la prima volta nella storia della fase finale di un Europeo una squadra raggiunge quota sei reti in una singola gara, record che nessuno è riuscito a superare o eguagliare negli anni successivi.
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Il record e una semifinale già all’orizzonteIl 6-1 diventa anche la più larga vittoria ottenuta dall’Olanda nella fase finale di un Europeo. Gli Oranje hanno vinto tutte le quattro partite disputate fino a quel momento e segnato dodici gol. La nazionale di Rijkaard ha qualità, esperienza e soprattutto la possibilità di giocare la semifinale ad Amsterdam, ancora una volta davanti al proprio pubblico.
L’avversaria è l’Italia di Dino Zoff. La partita si gioca il 29 giugno, appena quattro giorni dopo la goleada di Rotterdam, e diventerà uno dei ricordi più amari della storia recente della nazionale olandese. Questa volta l’Olanda trova davanti una squadra capace di resistere: L’Italia rimane in dieci al 34’ per l’espulsione di Gianluca Zambrotta, ma gli Oranje non riescono ad approfittarne. Durante i tempi regolamentari hanno anche due rigori: Francesco Toldo para quello calciato da Frank De Boer, mentre Kluivert colpisce il palo.
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Il contrasto con quanto accaduto quattro giorni prima rende ancora più particolare quel 6-1. Contro la Jugoslavia agli Oranje era riuscito praticamente tutto: Kluivert aveva segnato tre volte, Overmars due, l’attacco aveva trovato spazio con una facilità impressionante e il pubblico aveva assistito alla vittoria più larga dell’Olanda nella storia degli Europei.
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Resta una delle partite più particolari di EURO 2000, il pomeriggio in cui l’Olanda sembrò aver raggiunto il punto più alto del proprio Europeo. Gli Oranje avrebbero chiuso il torneo con tredici reti complessive e quel 6-1 sarebbe rimasto negli almanacchi come un risultato senza precedenti nella storia della competizione. Il titolo, però, prese un’altra strada: A Rotterdam, l’Olanda aveva segnato sei volte in novanta minuti; quattro giorni dopo, ad Amsterdam, gliene sarebbe bastata una sola.
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