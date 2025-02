Everton-Liverpool: le probabili formazioni del derby del Merseyside

I Reds con Mac Allister al centro e il dubbio Alexander-Arnold. Per i Toffees c'è Alcaraz pronto al debutto dal primo minuto

Alessandro Stella 11 febbraio 2025 (modifica il 11 febbraio 2025 | 18:38)

Dopo il rinvio causa vento di inizio dicembre, è tempo di recupero per il derby tra Everton e Liverpool. Domani alle 20.30 a Goodison Park -sarà l’ultima volta che la stracittadina del Merseyside si giocherà in questo impianto- andrà in scena una sfida da testa-coda. I reds, reduci dalla clamorosa eliminazione in Fa Cup per mano del Plymouth, sono chiamati al riscatto immediato. Con una vittoria gli uomini del tecnico Arne Slot allungherebbero in vetta, portandosi a nove punti di vantaggio sull’Arsenal. Un distacco eventualmente poi molto difficile da colmare per i Gunners. L’Everton invece, anch'egli ko in Fa Cup contro il Bournemouth, cerca il colpaccio casalingo che contribuirebbe ad ipotecare il discorso salvezza. La scorsa stagione a Goodison Park ha vinto l'Everton 2-0, mentre l’ultimo successo del Liverpool in casa dei Toffees risale al dicembre 2021 (1-4).

The final Merseyside Derby at Goodison Park

Who will close the chapter on this rivalry with a win on Wednesday? pic.twitter.com/e2r9P7hNR9

— Premier League USA (@PLinUSA) February 10, 2025

Liverpool, la probabile formazione: Arnold in forse, Mac Allister al centro — Dopo il turnover eccessivo nella gara di coppa, Arne Slot dovrebbe tornare ad optare per il classico 4-2-3-1. Allison tra i pali e in difesa Robertson, Van Dijk e Konaté. Unico dubbio per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, dove dovrebbe essere confermato Bradley. Alexander-Arnold infatti, reduce da un infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare le ultime due gare, ha ripreso ad allenarsi da ieri e Slot vorrebbe portarlo almeno in panchina. Difficile però che possa partire dall’inizio. Sempre difesa sarà di nuovo out Gomez, ko contro il Plymouth per un altro problema alla gamba. A centrocampo invece accanto a Gravenberch ecco uno tra Jones e Mac Allister, con il secondo favorito, mentre la trequarti sarà composta da Salah, Szoboszlai e Gakpo. Unica punta probabilmente Luis Diaz, tallonato però da Nunez.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Allison; Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson; Jones, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz. All. Slot.

Everton, la probabile formazione: tanti soliti assenti, idea Alcaraz dal 1’ — Scelte quasi obbligati invece per l’allenatore dell’Everton, David Moyes, che deve fare a meno per l'ennesima volta di sei infortunati. Saranno ancora indisponibili infatti, Coleman, McNeil, Broja, Calvert-Lewin, Chermiti e il lungodegente Mangala. Anche i Toffees dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1. Pickford in porta e davanti a lui O’Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko. In mediana ci saranno Garner e Gueye, mentre come trequartisti ecco Lindstrom, Ndiaye e Alcaraz, appena arrivato in prestito dal Flamengo e che potrebbe rubare il posto a Doucouré. Unica punta Beto, protagonista con una doppietta nell'ultima gara di campionato contro il Leicester.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford, O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Lindstrom, Alcaraz, Ndiaye; Beto. All. Moyes.