Clamorosa confessione di Kerem Demirbay, ex centrocampista della nazionale tedesca, che in una recente intervista ha espresso tutto il proprio rammarico per aver scelto la Germania a livello internazionale. Il calciatore, oggi 33enne e impegnato nel campionato turco, ha spiegato di sentirsi profondamente legato alle proprie origini e di desiderare ancora di aver indossato la maglia della Turchia.

🇹🇷🇩🇪 Kerem Demirbay



🗣️ “My blood is Turkish. I am Turkish. My father is Turkish, my mother is Turkish - I am a Turk.



I wanted to play for Türkiye and we chased the federation for 1.5 years. But because of certain things I can’t talk about, I had to choose Germany.



After… pic.twitter.com/RIMY6upbyb — Turk Scout (@ScouTurk) October 18, 2026

Le parole virali di Demirbay

Nato in Germania da genitori entrambi turchi, Demirbay aveva rappresentato le selezioni giovanili della nazionale turca prima di optare per la squadra maggiore tedesca. Nel giugno 2017 ha collezionato due presenze con la Germania: il debutto è arrivato in un'amichevole contro la Danimarca, mentre la sua prima e unica rete internazionale è stata realizzata nella vittoria contro il Camerun in Confederations Cup.

Intervistato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il centrocampista ha raccontato di aver inizialmente provato a vestire la maglia della nazionale del Paese d'origine della sua famiglia: "Il mio sangue è turco. Mio padre è turco, mia madre è turca: io sono turco". Demirbay ha poi aggiunto: "Volevo giocare per la Turchia e abbiamo lavorato con la federazione per un anno e mezzo. Ma, per alcune ragioni di cui non posso parlare, ho deciso di scegliere la Germania".

ISTANBUL, TURCHIA- AGOSTO 3: Kerem Demirbay dopo la finale di Supercoppa turca (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

La sua esperienza internazionale si è però conclusa rapidamente. Secondo il racconto del calciatore, proprio l'esultanza dopo il gol segnato con la Germania avrebbe rappresentato un momento decisivo. Demirbay si tolse la maglia, mostrando un tatuaggio con il contorno della Turchia sulla scapola destra: "Dopo aver visto quel tatuaggio, non mi hanno più convocato", ha dichiarato.

A pesare sulle sue possibilità di trovare spazio in Germania c'era anche la concorrenza a centrocampo di campioni come Toni Kroos, İlkay Gündoğan e Sami Khedira.

Oggi, dopo aver giocato in Turchia con Galatasaray ed Eyüpspor e aver proseguito la carriera nel Kasimpasa, Demirbay non ha dubbi sulla scelta che rifarebbe: "Non giocherei mai più per la Germania, nemmeno se mi chiamassero adesso. Sono turco. Rimpiangerò per sempre di non aver indossato la gloriosa maglia della nazionale turca".