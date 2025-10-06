Il tecnico italiano riparte dalla selezione asiatica e punta a far bene ai prossimi Mondiali di calcio del 2026: arriva l'ufficialità dalla Federcalcio uzbeka

Carmine Panarella 6 ottobre - 15:27

Nuova avventura per Fabio Cannavaro, nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. Il tecnico, dopo l'esperienza con la Dinamo Zagabria, ha accettato l'incarico di guidare la Nazionale asiatica in vista dei prossimi Mondiali del 2026. A dare l'ufficialità ci ha pensato la Federcalcio uzbeka attraverso un comunicato: “La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, rinomato specialista, tre volte partecipante alla Coppa del Mondo FIFA, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna.Il CT italiano guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico”.

Il percorso dell'Uzbekistan — La nuova Uzbekistan guidata da mister Cannavaro è già qualificata ai prossimi Mondiali del 2026 e si presenta da vincitrice dell'ultima edizione della CAFA Nations Cup in seguito al trionfo in finale ai danni dell'Iran. Si tratta di una Nazionale sicuramente in crescita in quanto a talenti generazionali e cultura calcistica, anche se ovviamente il percorso per raggiungere una dimensione più importante è ancora lungo.

La scelta di ingaggiare l'ex campione del mondo è dettata sia dal prestigio che un nome così può portare, ma anche dalla sua grande conoscenza in termini di calcio giocato e nozioni tecnico-tattiche. Insomma, Cannavaro avrà l'arduo compito di continuare ad evolvere questo percorso di crescita per rendere la sua nuova squadra sempre un po’ più competitiva, anche in un Mondiale che si preannuncia agonisticamente impegnativo.

Fabio Cannavaro, dal calcio giocato alla guida tecnica — Una carriera da calciatore incredibile, con tanto di trionfo nel 2006 e annesso pallone d'oro. Fabio Cannavaro ha appeso gli scarpini al chiodo al termine di un percorso ricco di soddisfazioni e ha cominciato nel lontano 2013 la sua nuova vita calcistica come allenatore: non un percorso lineare, ma più una sorta di viaggio intercontinentale per studiare e migliorarsi, apprendere e mettere in pratica. Ora, come nuova esperienza da aggiungere alla lista, c'è l'Uzbekistan da guidare con la stessa passione e voglia di calcio che lo ha sempre contraddistinto.