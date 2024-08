Fermín López, rischio squalifica per un… sito pirata

Clamorosa la storia che arriva dalla Spagna: il centrocampista del Barcellona Fermin Lopez, pizzicato a guardare la partita dei blaugrana contro il Valencia su un sito pirata. La scoperta grazie ai social.

Emanuele Giacometti Redattore 21 agosto 2024 (modifica il 21 agosto 2024 | 13:45)

Clamoroso, ma vero. ll centrocampista del BarcellonaFermin Lopez, è stato sorpreso a guardare una partita dei blaugrana su un sito pirata. Il classe 2003, reduce dalla medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi con la Nazionale spagnola, non era infatti a disposizione per il debutto della formazione catalana in campionato contro il Valencia.

Beccato sui social... — Fermin ovviamente, non ha voluto far mancare il suo supporto alla squadra, pur non essendo ancora disponibile. Qualcosa però è andato storto. Che cosa? Il ragazzo, anche un pò ingenuamente ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostrava che stava seguendo la partita contro il Valencia. Il problema però, è stato che dallo scatto datto dal suo cellulare, si notava chiaramente che non stava guardando la partita sull'emittente che detiene i diritti ufficiali della Liga, ma su un sito pirata.

Scivolone clamoroso — Uno scivolone clamoroso che non è passato per nulla inosservato e subito virale in rete. Al giovane calciatore blaugrana poi, poco è servito cancellare la storia, perché nel giro di qualche minuto lo screenshot ha fatto il giro del mondo. E non è stato sufficiente neanche postarne un'altra, con l'immagine stavolta presa da Dazn. Ebbene sì, frittata fatta e vertici federali spagnoli su tutte le furie. Una ingenuità che potrebbe costare cara a Fermin: adesso rischia una o due giornate di squalifica.