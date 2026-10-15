Dopo le polemiche per la squalifica revocata a Balogun, la FIFA valuta regole più rigide sulle espulsioni

Daniele Cirafici
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Il caso Folarin Balogun continua a far discutere il calcio internazionale e potrebbe portare a una modifica delle regole disciplinari della FIFA. La decisione di sospendere la squalifica automatica dell'attaccante statunitense, espulso durante i Mondiali del 2026, ha sollevato polemiche e dubbi sulla coerenza delle procedure. Secondo quanto riportato dal The Sun, la Federazione internazionale intende intervenire per evitare che episodi simili possano ripetersi nelle prossime competizioni.

Il caso Balogun e l'intervento di Donald Trump

La vicenda è nata dopo l'espulsione di Balogun nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia-Erzegovina. Inizialmente, il cartellino rosso diretto comportava automaticamente una giornata di squalifica, ma la commissione disciplinare della FIFA ha successivamente sospeso la sanzione, consentendo all'attaccante di essere disponibile per la sfida degli ottavi di finale contro il Belgio.
Ligue 1 Thauvin Monaco
BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Folarin Balogun dell'AS Monaco combatte per la palla con Brandon Mechele del Club Brugge. Durante la partita MD1 della UEFA Champions League 2025/26. League Phase tra il Club Brugge KV e l'AS Monaco al Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
La decisione ha provocato forti reazioni, soprattutto da parte belga, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per chiedere una revisione del caso. Trump ha sostenuto di aver domandato soltanto un riesame, senza imporre l'esito della decisione. Infantino, dal canto suo, ha negato di aver interferito nel procedimento disciplinare. La partita contro il Belgio si è conclusa con la vittoria europea per 4-1, ma le polemiche sulla gestione della squalifica sono proseguite.
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La FIFA prepara regole più rigide sulle espulsioni

Per evitare nuove controversie, la FIFA starebbe valutando una modifica che renda obbligatorio scontare la squalifica successiva a un cartellino rosso, prevedendo un'eccezione nel caso in cui l'espulsione sia stata attribuita al giocatore sbagliato. L'obiettivo è ridurre la discrezionalità nelle decisioni e garantire maggiore uniformità di trattamento tra le nazionali. La vicenda ha infatti alimentato interrogativi sulla trasparenza del sistema disciplinare e sull'opportunità di sospendere una sanzione automatica durante un torneo così importante. La questione dovrebbe essere affrontata dagli organi competenti della Federazione, chiamati a valutare le modifiche al regolamento. Il caso Balogun potrebbe quindi lasciare un segno concreto sulle future edizioni dei Mondiali, imponendo criteri più chiari e limitando il rischio che decisioni eccezionali vengano percepite come trattamenti di favore.

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