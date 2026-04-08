Fiorentina, Kean out: salta la sfida europea contro il Crystal Palace

Il calciatore italiano è ancora fermo ai box e non parteciperà alla partita, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League

Gianmarco Inguscio Collaboratore 8 aprile - 18:56

Inizia con un'assenza pesante il cammino ai quarti di finale di Europa League per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il motivo è presto detto: il problema alla tibia di Moise Kean ha avuto la meglio sulla bandiera verde da parte del medico. Così il centravanti della formazione viola sarà costretto a seguire la partita lontano dai suoi compagni di squadra.

Il match in questione, però, non ha nulla a che vedere con un "regolare turno di campionato", bensì una sfida altisonante che vale l'andata dei quarti di finale di Europa League, nel borgo di Croydon, contro il Crystal Palace. Squadra attualmente posizionata al quattordicesimo posto in Premier League e guidata dal tecnico Oliver Glasner. Quella che andrà in scena il 9 aprile al "Selhurst Park" di Londra sarà la gara delle ore 21:00.

Fiorentina, una doppia sfida che vale un'intera stagione — L'aria che si respira a Firenze è quelle delle grandi occasioni, ma la paura riecheggia senza freni. Siamo nel 2026, ma tra le vie delle vecchia capitale d'Italia si fa ancora fatica a mandare giù quelle sconfitte in finale di Conference League, nel 2023 e nel 2024, rispettivamente contro West Ham e Olympiacos. Inoltre, la corsa alla salvezza sta contraddistinguendo il campionato di Serie A ancora in corso. Sebbene gli ultimi risultati positivi sembrano far sperare il popolo fiorentino.

La parola chiave resta dunque continuare il percorso europeo dopo l'ultimo successo contro il Rakow. Il club inglese non starà di certo a guardare, soprattutto nel primo turno che gli vedrà protagonisti dinanzi ai propri tifosi. Il ritorno si giocherà al "Franchi" il 16 aprile, dove De Gea e compagni saranno pronti ad accogliere il ritorno dal 1' del loro trascinatore che indossa la casacca numero 20.

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Moise Kean: i numeri che fanno la differenza — Capitolo Mondiale a parte, Kean si conferma il punto di riferimento di questa squadra grazie agli 8 gol realizzati in 26 partite del campionato in corso. A questi si aggiungono anche il gol in Conference e quello in Coppa Italia, oltre ai 4 assist complessivi. Non vanno dimenticati neppure i 6 gol in nazionale, di cui 2 messi a segno durante i playoff contro Irlanda del Nord e Bosnia. La sua assenza sarà senza dubbio un motivo di preoccupazione maggiore per Vanoli, ma il problema alla tibia dovrebbe rientrare del giro di due settimane.