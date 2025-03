La partita verrà trasmessa dal canale UEFA.TV

Danilo Loda 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 10:57)

Nella gara d’andata dei quarti di finale della Nations League, la Croazia si è regalata una vittoria sorprendente per 2-0 contro la Francia, mettendo al muro le aspettative del tecnico Didier Deschamps che sperava in una gara di ritorno da giocare sul velluto.

Nonostante il possesso palla e il numero di occasioni siano state decisamente superiori per la Francia, i Blues non è riusciti a concretizzare le opportunità create. Dopo l'iniziale vantaggio con il gol di testa di Ante Budimir, realizzato in maniera inaspettata, nella prima metà del secondo tempo, Ivan Perišić ha sfruttato una retroguardia francese disattenta per segnare il secondo gol, chiudendo definitivamente la partita prima dell'intervallo.

Il fuoriclasse francese Kylian Mbappé tornato in nazionale dopo una lunga assenza, nonostante i suoi sei tiri, non è riuscito a ribaltare il risultato. È da notare che la Francia, nella Nations League, non è riuscita a vincere nelle ultime tre occasioni in cui ha subito il primo gol , un dato che ha ulteriormente acuito le preoccupazioni all'interno del team.

Blues alla ricerca dei gol — Nonostante il risultato sfavorevole, la sfida è tutt'altro che conclusa. La Francia ha ancora una seconda possibilità per raggiungere le semifinali del torneo: dovrà vincere il ritorno con almeno due gol di scarto per portare il confronto ai tempi supplementari, oppure con una vittoria con tre gol di scarto per qualificarsi direttamente. Storicamente, negli ultimi tre incontri ufficiali tra Francia e Croazia, i "Bleus" non hanno ottenuto la vittoria, segnando complessivamente solo un gol, evidenziando lei difficoltà che nel giocare questo confronto.

Il risultato della gara d’andata pone la Francia in una posizione critica, con un margine di errore estremamente ridotto per invertire la rotta nella seconda partita. La Croazia, invece, si mostra solida e determinata, pronta a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà la retroguardia francese.

Francia-Croazia, ecco dove vedere il match in streaming e in TV — Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta il match. La partita di ritorno tra Francia e Croazia, che si gioca domenica 23 marzo alle ore 20.45, sarà però disponibile sul canale UEFA TV. Il match sarà fruibile tramite app UEFA.TV disponibile per Android TV, Amazon Fire Tv e Apple TV. La stessa app è oltremodo disponibile per tablet e smartphone Android e Apple.

Volendo è possibile collegarsi al sito UEFA.tv da PC, Notebook o Smart TV che dispongono di un browser e vedere il match via internet senza dove scaricare l'app.