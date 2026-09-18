L'ex allenatore del Real Madrid affronterà le sue prime panchine da commissario tecnico: attorno ai nuovi Bleus c'è tanta curiosità
Tutta l'emozione del giovane tifoso del Lille! Cura il cancro e il club lo invita a battere il calcio di inizio
La Francia si appresta a cominciare una nuova era calcistica. L'ultima volta che hanno giocato i transalpini, sulla panchina siedeva il solito Didier Deschamps con i suoi soliti problemi tattici. Non a caso, le Bleus sono usciti con un secco 2-0 contro la più organizzata Spagna. L'ex juventino ha raccolto meno di quanto ci si aspettasse con una delle rose nazionali più forti di sempre. Dal suo insediamento, la Francia ha quasi sempre avuto (ad eccezione del Mondiale 2014) la squadra più forte della competizione, sia negli Europei sia nella Coppa del Mondo.
Tuttavia, nonostante il successo del 2018, a Deschamps sono state criticate le finali perse nel 2016 (con l'aggravante di essere in casa propria) e nel 2022, oltre che i pessimi Europei giocati nel 2020. Così, dopo 14 anni Deschamps ha lasciato la panchina e al suo posto è arrivato uno degli uomini più vincenti e di talento della storia calcistica: Zinedine Zidane.
I primi convocati di ZidaneEra solo questione di tempo prima che Zizou sedesse sulla panchina dei Bleus. L'ex tecnico del Real Madrid, plurivincitore di Champions League e campionati spagnoli, ha aspettato sapientemente la nazionale, evitando di impegnarsi in questi ultimi anni. Rivederlo allenare dopo 5 anni sarà interessante, soprattutto osservandolo in un contesto diverso e con tattiche differenti.
La lista completa:
Portieri
- Mike Maignan (AC Milan)
- Guillaume Restes (Tolosa)
- Robin Risser (obiettivo)
Difensori
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
- Ibrahima Konate (Real Madrid)
- Jules Koundé (FC Barcelona)
- Andy Diouf (Inter)
- Jérémy Jacquet (Liverpool)
- Adrien Truffert (Bournemouth)
- Maxence Lacroix (Chelsea)
- Pierre Kalulu (Juventus)
Centrocampisti
- Manu Koné (AS Roma)
- Adrien Rabiot (AC Milan)
- Warren Zaire-Emery (PSG)
- Eduardo Camavinga (Real Madrid)
- Lucas Da Cunha (Como)
- Rayan Cherki (Manchester City)
Attaccanti
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Bradley Barcola (Liverpool)
- Désiré Doué (PSG)
- Michael Olise (Bayern Monaco)
- Esteban Lepaul (Rennes)
© RIPRODUZIONE RISERVATA