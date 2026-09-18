La Francia si appresta a cominciare una nuova era calcistica. L'ultima volta che hanno giocato i transalpini, sulla panchina siedeva il solito Didier Deschamps con i suoi soliti problemi tattici. Non a caso, le Bleus sono usciti con un secco 2-0 contro la più organizzata Spagna. L'ex juventino ha raccolto meno di quanto ci si aspettasse con una delle rose nazionali più forti di sempre. Dal suo insediamento, la Francia ha quasi sempre avuto (ad eccezione del Mondiale 2014) la squadra più forte della competizione, sia negli Europei sia nella Coppa del Mondo.

PARIGI, FRANCIA - 1° AGOSTO: Zinedine Zidane (al centro) e la moglie Veronique (a sinistra) vengono immortalati prima della finale del concorso individuale femminile di ginnastica artistica, durante la sesta giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, presso la Bercy Arena, il 1° agosto 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

Tuttavia, nonostante il successo del 2018, a Deschamps sono state criticate le finali perse nel 2016 (con l'aggravante di essere in casa propria) e nel 2022, oltre che i pessimi Europei giocati nel 2020. Così, dopo 14 anni Deschamps ha lasciato la panchina e al suo posto è arrivato uno degli uomini più vincenti e di talento della storia calcistica: Zinedine Zidane.

I primi convocati di Zidane

🚨🚨💣 OFFICIEL ! LA PREMIÈRE LISTE DE ZINÉDINE ZIDANE EN ÉQUIPE DE FRANCE 🇫🇷 !!!!!! 🤩



🆕 LES NOUVEAUX : Guillaume RESTES - Jérémy JACQUET - Lucas DA CUNHA - Andy DIOUF - Esteban LEPAUL



❌ LES GRANDS ABSENTS : Brice SAMBA - Theo HERNANDEZ - Lucas DIGNE - Lucas HERNANDEZ -… pic.twitter.com/iys26GkVYy — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2026

Era solo questione di tempo prima che Zizou sedesse sulla panchina dei Bleus. L'ex tecnico del, plurivincitore di Champions League e campionati spagnoli, ha aspettato sapientemente la nazionale, evitando di impegnarsi in questi ultimi anni. Rivederlo allenare dopo 5 anni sarà interessante, soprattutto osservandolo in un contesto diverso e con tattiche differenti.Nella giornata di oggi, sono uscite le prime convocazioni del nuovo CT francese, in vista degli impegni di Nations League contro Turchia, Belgio e Italia. Nella lista di Zizou sono presenti tante novità sia per chi ha ricevuto la chiamata sia per chi non l'ha ottenuta. Tra le conoscenze della Serie A troviamo i milanisti Maignan e, Manu Kone della Roma della Juventus e soprattutto le novità assolutedel Como e Andy Diouf dell'Inter. Sorprendono le assenze dei fratelli Hernandez, die di Lucas Digne.

La lista completa:

Portieri

Mike Maignan (AC Milan)

Guillaume Restes (Tolosa)

Robin Risser (obiettivo)

Difensori

Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Ibrahima Konate (Real Madrid)

Jules Koundé (FC Barcelona)

Andy Diouf (Inter)

Jérémy Jacquet (Liverpool)

Adrien Truffert (Bournemouth)

Maxence Lacroix (Chelsea)

Pierre Kalulu (Juventus)

Centrocampisti

Manu Koné (AS Roma)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Warren Zaire-Emery (PSG)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Lucas Da Cunha (Como)

Rayan Cherki (Manchester City)

Attaccanti