Ecco i calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto
Zidane dice no, la Francia dice sì: la Nazionale "sfila" a Clairefontaine
Manca sempre meno al calcio d'inizio della partita di questa sera che metterà di fronte la Francia e l'Italia. Le due selezioni europee, infatti, si affronteranno in occasione della terza giornata della fase a gironi della Nations League. In questo momento, i padroni di casa hanno ottenuto sei punti mentre la squadra di ospite ne ha tre in meno. L'incontro tra queste due Nazionali storiche avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stade de France situato a Parigi. In questi ultimi minuti, sono stati annunciati i nomi dei calciatori che i due commissari tecnici, ovvero Zinedine Zidane e Roberto Mancini, hanno scelto di far scendere in campo dal primo minuti di gioco.
Le formazioni ufficiali di Francia ed ItaliaInsieme al Belgio ed alla Turchia, i Bleus e gli Azzurri compongono il Girone 1 della Lega A della competizione europea. I francesi hanno vinto sia contro i belga che contro i turchi con lo stesso risultato, ovvero 0-1. Grazie a queste due vittorie, i transalpini sono a punteggio pieno nella classifica del gruppo. L'Italia, dal canto suo, ha esordito con una sconfitta per 0-2 allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio e poi ha vinto 1-4 in casa della Turchia. I commissari tecnici delle due Nazionali che stasera giocheranno contro dovranno fare a meno di diversi giocatori tra problemi fisici e coloro che non sono stati convocati. Tra le fila della Francia mancherà il capitano Kylian Mbappé a causa di un infortunio al ginocchio che l'ha costretto a lasciare il ritiro dopo la partita contro i turchi. Per gli Azzurri, invece, non ci sarà Giacomo Raspadori a causa di un problema fisico.
Di seguito, le formazioni ufficiali che Zidane e Mancini hanno scelto per la gara di Nations League:
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; Dembélé. Commissario tecnico: Zidane
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Tonali, Fagioli, Frattesi; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. Commissario tecnico: Mancini
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