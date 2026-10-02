Manca sempre meno al calcio d'inizio della partita di questa sera che metterà di fronte la Francia e l'Italia. Le due selezioni europee, infatti, si affronteranno in occasione della terza giornata della fase a gironi della Nations League. In questo momento, i padroni di casa hanno ottenuto sei punti mentre la squadra di ospite ne ha tre in meno. L'incontro tra queste due Nazionali storiche avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stade de France situato a Parigi. In questi ultimi minuti, sono stati annunciati i nomi dei calciatori che i due commissari tecnici, ovvero Zinedine Zidane e Roberto Mancini, hanno scelto di far scendere in campo dal primo minuti di gioco.

Le formazioni ufficiali di Francia ed Italia

Insieme aled alla, i Bleus e gli Azzurri compongono ildelladella competizione europea. I francesi hanno vinto sia contro i belga che contro i turchi con lo stesso risultato, ovvero. Grazie a queste due vittorie, i transalpini sono anella classifica del gruppo. L'Italia, dal canto suo, ha esordito con una sconfitta perallo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio e poi ha vintoin casa della Turchia. I commissari tecnici delle due Nazionali che stasera giocheranno contro dovranno fare a meno di diversi giocatori tra problemi fisici e coloro che non sono stati convocati. Tra le fila della Francia mancherà il capitanoa causa di unalche l'ha costretto a lasciare il ritiro dopo la partita contro i turchi. Per gli Azzurri, invece, non ci saràa causa di un problema fisico.

Bursa, Turchia - 28 settembre 2026: Roberto Mancini, allenatore dell'Italia, osserva prima della partita di UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia ed Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Di seguito, le formazioni ufficiali che Zidane e Mancini hanno scelto per la gara di Nations League: