Dai sorrisi e abbracci al gelo totale. Nel giro di pochi giorni, i rapporti tra Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé si sarebbero completamente incrinati. Come riporta il quotidiano L'Equipe, il motivo sarebbe conducibile alla questione relativa al Pallone d'Oro, dove le ultime dichiarazioni del giocatore dei blancos avrebbero ferito l'ormai ex amico. I due giocatori sono stati convocati da Zinedine Zidane per gli impegni della Francia in Nations League e ora il tecnico transalpino avrà una bella "gatta da pelare" anche perché c'è in gioco l'armonia dell'intera squadra.

Mbappé-Dembélé, fine di un'amicizia: la vicenda

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Nella sua prima giornata di allenamento come nuovo CT della Francia , Zinedinesi trova immediatamente un grande problema da risolvere. Anzi, un grandissimo problema. Come riporta L'Equipe, i due giocatori più rappresentativi della selezione transalpina, Kyliane Ousmane, sarebbero arrivati ad una situazione di non ritorno e non si parlerebbero più ormai da giorni. Un tempo grandi amici, le recenti parole dell'attaccante delavrebbero completamente incrinato il legame tra i due giocatori, motivo per cui ora Zizou dovrà cercare di fare da piacere, soprattutto per evitare che si crei squilibrio nella sua squadra.Se la notizia fosse confermata allora avrebbe sul serio del clamoroso data la grande amicizia dalla quale erano legati i due attaccanti. Conosciutisi quando erano ragazzi, si sono sempre appoggiati l'uno e l'altro, soprattutto nei momenti di difficoltà. Un'amicizia che non si è spezzata neanche in tutte le volte che i due si sono trovati da avversari sul campo. Adesso però qualcosa è cambiato. Il quotidiano francese ha riportato che

DÜSSELDORF, GERMANIA - 17 GIUGNO: Kylian Mbappé (Francia) festeggia con il compagno di squadra Ousmane Dembélé dopo che Maximilian Wöber (Austria, non nell'inquadratura) ha realizzato un autogol deviando un cross nella propria porta durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Austria e Francia, disputata alla Düsseldorf Arena il 17 giugno 2024 a Düsseldorf, in Germania. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

Sulla questione sono nate molte ipotesi ma, come accennato, buona parte dei quotidiani e dei tifosi individuano la causa nelle dichiarazioni rilasciate da Mbappé sulla lotta per la vittoria del Pallone d'Oro ("Lui è sempre stato visto come un giocatore di talento, io invece sono sempre stato visto come l'eletto. Lui ha avuto un percorso diverso, ma è riuscito a farsi perdonare"). Parole che avrebbero profondamente ferito Dembélé tanto da spingerlo a troncare la loro storica amicizia: "Non sono mai stato l'eletto, ho sempre lavorato sodo". Ha risposto l'attaccante del PSG, aggiungendo come "vendetta" che il premio spetterebbe piuttosto al compagno Kvaratskhelia. Nelle prossime ore, Zidane avrà molto lavoro da fare.