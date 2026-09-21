Butez entra nella storia della Francia. Con una sola convocazione. Il portiere del Como, a 31 anni compiuti, è diventato il giocatore più 'anziano' a prendere parte alla selezione francese dal 1976. Un traguardo storico per un calciatore diventato importante nei meccanismi tortuosi del Como di Fabregas. Butez è arrivato in Italia nel gennaio del 2025; da qual momento in poi, si è preso la porta lariana ed è diventato un perno della squadra. Dopo due anni al top, ecco il premio: la convocazione con la Francia. Che è arrivata grazie al forfait di Risser: il suo infortunio ha costretto Zidane a virare sul portiere del Como.

La storia di Butez, un eroe per caso diventato grande

Il, ad agosto, aveva deciso di puntare su: il portiere del Chelsea è arrivato in Lombardia per prendersi un posto da titolare. Ma non aveva fatto i conti con. Il francese si è conquistato il privilegio di essere intoccabile. Da quando è arrivato in Italia è stato uno dei migliori nel suo ruolo. E la passata stagione lo certifica: è stato il portiere con meno gol subiti di tutto il campionato. Un'impresa non da poco. Per questopunta ancora su di lui. Butez è bravo con i piedi e riesce a dare equilibrio ad un sistema di gioco complicato ma funzionale come quello del tecnico spagnolo.

GENOVA, ITALIA - 26 APRILE: Jean Butez del Como reagisce durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Dopo tante stagioni passate in sordina, il francese si è guadagnato il diritto di essere accostato ad i grandi del momento. La convocazione di Zidane, lo certifica. A 31 anni non si è mai troppo vecchi. Nei prossimi impegni con la Francia, avrà l'occasione di sentirsi parte di un gruppo alla ricerca di nuovi stimoli. L'era Deschamps è finita, inizia quella di Zizou. Ci sono nuovi cambiamenti, un nuovo stile di gioco. E Butez, magari, con un po' di fortuna, potrebbe trovare anche una sistemazione definitiva in questo nuovo assetto. Zidane lo notato. Ora sta al francese dimostrare di poterci stare al tavolo dei grandi.