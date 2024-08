Francia, rinviata la Supercoppa: non si sa quando e dove verrà disputata

La LFP ha deciso di annullare la gara tra Paris Saint-Germain e Monaco in programma per giorno 8 agosto a Pechino. L'organo che gestisce il calcio francese ha lasciato tutto in sospeso, senza fornire ulteriori dettagli sul futuro...

Davide Capano Redattore 10 agosto 2024 (modifica il 10 agosto 2024 | 07:32)

Francia, nessuna certezza sulla Supercoppa — "Alla fine la partita non può essere disputata a Pechino. È rinviata a una data successiva e in una sede ancora da definire", ha assicurato l'organizzazione alle squadre coinvolte in quella nota. Pertanto, a causa del calendario, non sarà più la prima competizione in palio nel calcio francese in questa stagione. Tuttavia, sono apparse diverse alternative e offerte.

La Supercoppa di Francia (Foto di Lintao Zhang/Getty Images)

Inizialmente, doveva tenersi a Pechino nell'ambito del 60esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Francia e Cina. La documentazione ha tardato ad arrivare e la LFP ha deciso di sospendere l'evento. Il Paese asiatico aveva già ospitato le edizioni del 2014, 2018 e 2019.

Dove si potrebbe giocare — Il continente africano è in corsa per ospitare l'incontro. La Costa d'Avorio punta a far disputare il match allo Stade Olympique Alassane Ouattar di Ebimpe, mentre la Repubblica Democratica del Congo, nel suo caso, punta a farla giocare a Kinshasa, allo Stade des Martyrs de la Pentecôte.

Per il momento, la LPF non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Poche informazioni e molta incertezza circondano la 29esima edizione del Trophée des Champions.

L'albo d'oro della Supercoppa francese — Il PSG ha vinto la Supercoppa 12 volte (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023).

Dietro i parigini seguono Olympique Lione (8 trionfi), Saint-Étienne (5), Stade Reims e Monaco (4), poi Nantes, Bordeaux e Olympique Marsiglia (3). Il trofeo, inoltre, è stato vinto una sola volta da Nizza, Rennes, Lille, Sedan, Le Havre e Bastia.