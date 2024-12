Squalifica che ha dell'incredibile per Benzia, centrocampista del Rouen, in seguito all'espulsione in Coppa di Francia

Giorgio Trobbiani 27 dicembre 2024 (modifica il 27 dicembre 2024 | 16:37)

Ha del clamoroso quanto accaduto in Francia con protagonisti Mustapha Benzia e Gabriel Gudmundsson, soltanto omonimo della stella della Fiorentina. Il primo, colpevole di una pallonata sulla nuca dell'avversario in seguito ad una provocazione, è stato squalificato dalla Federazione transalpina per sette giornate. Un caos per l'episodio dato anche dalla lievissima entità del contatto fra il pallone e la nuca di Gudmundsson, come si può osservare nel video qui sotto.

Mustapha Benzia, du FC Rouen, a pris 7 matchs de suspension pour cette action.

Un jour, il faudra quand même invoquer la disproportion énorme entre les sanctions des commissions de discipline de la FFF et de la LFP. pic.twitter.com/vlxN4Xw4Ev

Maxi squalifica per Benzia: ecco che cosa è successo — Lo scorso 20 dicembre, il Lille è riuscito a superare il Rouen per 1-0 negli ottavi di finale della Coppa di Francia, grazie a un gol di Ismaily al 22esimo minuto. Ma il match si è infiammato durante i minuti di recupero, con un acceso confronto tra il terzino sinistro degli ospiti, Gabriel Gudmundsson, e il centrocampista del Rouen, Mustapha Benzia. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Gudmundsson ha dato il via alla disputa con una piccola spinta nei confronti dell'avversario. Benzia ha reagito in modo plateale, lanciando il pallone contro la nuca del difensore svedese, che è crollato a terra. L'arbitro Stéphanie Frappart ha immediatamente mostrato il cartellino rosso al giocatore del Rouen, frustrato anche dalla sconfitta di misura contro un avversario certamente più quotato. La notizia del giorno, però, è stata la sanzione inflitta a Benzia, centrocampista del Rouen. La Commissione disciplinare della FFF ha deciso di sospenderlo per ben 7 partite, una decisione che ha scatenato reazioni di stupore e dispiacere anche da parte del club del centrocampista.

Il Rouen infatti, società di terza serie transalpina, ha espresso il proprio dissenso attraverso un post sul proprio account ufficiale su X, dichiarando: "Il club si rammarica per l'entità della sanzione e farà ricorso contro questa decisione. Vi terremo informati su qualsiasi ulteriore azione".

Expulsé en fin de match contre Lille, Mustapha Benzia a été sanctionné de 7 matchs de suspension.

Le club regrette l’ampleur de la sanction et va interjeter appel de cette décision. Nous vous tiendrons informés des possibles suites. #TeamFCR#Rouen#Normandiepic.twitter.com/DteQvv7eMN

— FC Rouen 1899 (@fcr1899) December 26, 2024