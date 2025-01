L'allenatore del Fulham, Marco Silva, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro il West Ham, valevole per la ventunesima giornata di Premier League

Il Fulham torna a rituffarsi in Premier League dopo la vittoria per 4-1 contro il Watford a Craven Cottage nel terzo turno di FA Cup. In programma un derby londinese per i Cottagers, quello contro il West Ham del nuovo allenatore, Graham Potter, al London Stadium. Il match, valevole per il ventunesimo turno di Premier League, è in programma martedì 14 gennaio alle 20:30 ore italiane.

Il Fulham è reduce dal doppio pareggio per 2-2 con Bournemouth e Ipswich Town. Ancor prima Raul Jimenez e compagni hanno firmato l'impresa piegando in rimonta il Chelsea 2-1 a Stamford Bridge nel West London derby nel tradizionale Boxing Day. Nel complesso sono 2 le vittorie e 6 i pareggi incamerati dalla squadra di Marco Silva nelle ultime otto partite in campionato. Il Fulham non perde addirittura dal 23 novembre (Fulham-Wolverhampton 1-4).

West Ham-Fulham, le parole in conferenza stampa di Marco Silva — Alla vigilia del derby londinese contro il West Ham, l'allenatore del Fulham, Marco Silva, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue dichiarazioni: "Naturalmente conosciamo molto bene Graham Potter e lui conosce bene noi. Di sicuro non sarà la prima volta. Il West Ham ha giocato una partita venerdì scorso (sconfitta per 2-1 in Emirates FA Cup contro l'Aston Villa, ndr). È stata un'occasione per noi di analizzare e, ad essere onesti, quello che ha fatto e pianificato Potter la sua squadra non ci ha sorpreso. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che possiamo fare noi e su quelle che saranno le idee principali degli avversari".

Il Fulham si recherà al London Stadium con grande fiducia, dal momento che da nove partite, compreso il turno in FA Cup, la squadra di Marco Silva non conosce sconfitta. Su questo aspetto il tecnico portoghese ha risposto così: "Abbiamo dimostrato la nostra solidità, la nostra qualità, la nostra capacità di essere competitivi in qualsiasi stadio contro qualsiasi squadra. Vogliamo ripeterci domani contro il West Ham".

Parola al mercato — Prosegue Marco Silva: "Le squadre quando giocano contro di noi sanno cosa andranno ad affrontare e che tipo di partita faranno. I giocatori sono fiduciosi di poter fare un buon lavoro e noi collettivamente siamo una squadra forte". Il mercato regalerà qualche rinforzo al Fulham? Marco Silva è chiaro: "Sarà una finestra invernale di mercato molto tranquilla per noi. Certo, vorremo rinforzarci in uno o due ruoli. Abbiamo comunque fiducia nei nostri giocatori, siamo molto soddisfatti di loro.

Se riusciremo ad aggiungere ulteriore qualità con qualche elemento che possa avere un impatto importante come abbiamo fatto la scorsa estate, lo faremo. In caso contrario, manterremo lo stesso gruppo di giocatori e andremo avanti fino alla fine della stagione perché abbiamo fiducia in questa squadra. Per noi stato un periodo fantastico Avremmo dovuto ottenere più punti, perché ce li saremmo meritati per come abbiamo giocato in alcune partite. Tutto questo però è stato davvero molto bello".