La serata della Malesia è stata un rollercoaster di emozioni, trasformandosi solo alla fine in una delle beffe più incredibili del calcio internazionale. Dopo aver travolto il Singapore per 6-0, i giocatori hanno cominciato a festeggiare, convinti di aver centrato la finale: peccato che, a Giacarta, l'Indonesia avesse ancora qualcosa da dire.

La festa della Malesia dopo il 6-0

Dai festeggiamenti alla delusione: il 9 a 2 dell'Indonesia è la beffa finale

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Nella notte, laè scesa in campo contronell'ultima giornata del Gruppo A della2026, torneo organizzato dalla, dominando l'incontro e imponendosi con un netto, grazie anche alla tripletta di Bergson da Silva, autore di una prestazione decisiva. Le altre reti sono state realizzate da Stuart Wilkin, Paulo Josue e Muhamad Syahir Bashah. Al fischio finale, giocatori e staff hannoabbracciandosi equello che ritenevano essere il passaggio alladella competizione. Come riportato dalla testata 'detikSport', alcuni video diffusi sui social mostrano proprio i calciatori malesiani celebrare il risultato, apparentementedi quanto stesse accadendoContemporaneamente, a Giacarta,affrontava ilcon l'obbligo di ottenere un risultato migliore rispetto ai rivali malesiani: la nazionale di casa ha infatti vinto, conassoluto protagonista conrealizzati. La partita è rimasta infino agli ultimi minuti e infatti, sul risultato di 7-2, l'Indonesia aveva ancora bisogno diper superare la Malesia, ma alla fine ci hanno pensato prima Kevin Diks al 96esimo e infine ancora Baker al 97esimo a completare, facendo esplodere lo stadio Gelora Bung Karno. Le due Nazionali hanno chiuso il girone a sette punti, con una differenza reti identica di +9: a decidere la qualificazione è stato quindi il, con 11 per l'Indonesia contro i 9 della Malesia, raccogliendo tutta qui laincredibile per i malesiani., con questo incredibile successo, affronterà inla, mentre ladovrà accontentarsi della finale per il, in programma il 5 ottobre. Una beffa difficile da dimenticare per i malesiani, passati in pochi minuti dalladi aver raggiunto il traguardo alla consapevolezza di essere statasul più bello.