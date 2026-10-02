Una festa durata pochi istanti si trasforma presto in delusione: mentre la Malesia celebra il successo, da un altro campo l'Indonesia segna nel recupero e la elimina
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La serata della Malesia è stata un rollercoaster di emozioni, trasformandosi solo alla fine in una delle beffe più incredibili del calcio internazionale. Dopo aver travolto il Singapore per 6-0, i giocatori hanno cominciato a festeggiare, convinti di aver centrato la finale: peccato che, a Giacarta, l'Indonesia avesse ancora qualcosa da dire.
La festa della Malesia dopo il 6-0Nella notte, la Malesia è scesa in campo contro Singapore nell'ultima giornata del Gruppo A della Coppa ASEAN 2026, torneo organizzato dalla FIFA, dominando l'incontro e imponendosi con un netto 6-0, grazie anche alla tripletta di Bergson da Silva, autore di una prestazione decisiva. Le altre reti sono state realizzate da Stuart Wilkin, Paulo Josue e Muhamad Syahir Bashah. Al fischio finale, giocatori e staff hanno esultato abbracciandosi e festeggiando quello che ritenevano essere il passaggio alla finale della competizione. Come riportato dalla testata 'detikSport', alcuni video diffusi sui social mostrano proprio i calciatori malesiani celebrare il risultato, apparentemente ignari di quanto stesse accadendo nell'altra partita del girone.
Dai festeggiamenti alla delusione: il 9 a 2 dell'Indonesia è la beffa finaleContemporaneamente, a Giacarta, l'Indonesia affrontava il Bangladesh con l'obbligo di ottenere un risultato migliore rispetto ai rivali malesiani: la nazionale di casa ha infatti vinto 9-2, con Mitchell Lee Baker assoluto protagonista con cinque gol realizzati. La partita è rimasta in bilico fino agli ultimi minuti e infatti, sul risultato di 7-2, l'Indonesia aveva ancora bisogno di due reti per superare la Malesia, ma alla fine ci hanno pensato prima Kevin Diks al 96esimo e infine ancora Baker al 97esimo a completare l'impresa, facendo esplodere lo stadio Gelora Bung Karno. Le due Nazionali hanno chiuso il girone a sette punti, con una differenza reti identica di +9: a decidere la qualificazione è stato quindi il numero totale di gol segnati, con 11 per l'Indonesia contro i 9 della Malesia, raccogliendo tutta qui la beffa incredibile per i malesiani.
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