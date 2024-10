Galatasaray-Besiktas, il derby dei social: Osimhen diventa “Il Padrino”

Il Galatasaray celebra Osimhen dopo il successo col Besiktas, vittima sui social dei più classici sfottò da derby

Vincenzo Bellino Redattore 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 11:16)

Il Galatasaray trionfa 2-1 nel derby di Istanbul contro il Besiktas, trascinato dai gol di Davinson Sanchez e Victor Osimhen. Al triplice fischio, sui social, la pagina ufficiale ha celebrato l'attaccante di proprietà del Napoli con un'immagine che ritrae il bomber nigeriano nei panni de "Il Padrino", sequel cinematografico co-scritto e diretto da Francis Ford Coppola.

Galatasaray, Osimhen diventa "Il Padrino" — Due assist e quattro reti in cinque partite di campionato, l'ultima nel derby di Istanbul contro il Besiktas: piano piano Victor Osimhen sta iniziando a prendere le misure nella SuperLig turca. A suon di gol l'attaccante nigeriano, in coppia con l'ex Inter Mauro Icardi stanno trascinando i Leoni di Turchia, primi in classifica con otto punti di vantaggio sulla squadra di van Bronchorst e sul Fenerbahce di Mourinho.

Per festeggiare la marcatura decisiva contro il Besiktas, il Galatasaray ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae Osimhen nei panni de Il Padrino: "El Patròn", in una versione turca rivisitata con in mano un gatto, animale sacro della cultura anatolica.

"Il Leone festeggia, l'Aquila no" — Oltre al post celebrativo, non poteva mancare il classico sfottò da derby rivolto al Besiktas. Il Galatasarayha infierito sui social con un breve video in cui si vede un Leone, simbolo del club giallorosso, che prova a far divertire invano un'Aquila, simbolo della sponda bianconera di Istanbul, affranta dopo la sconfitta rimediata .