Galatasaray-Eyüpspor: la sfida tra i distretti di Galata e Eyupsultan

Galata, casa del Galatasaray e Eyupsultan, sede della squadra dell'Eyupspor, due storici quartieri di Istanbul.

Federico Iezzi Collaboratore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 15:02)

Ad Istanbul i derby sono partite di quartiere. O meglio di distretto. Le squadre più note della metropoli turca nascono e hanno le proprie radici storiche e sociali in un dato quartiere: è il caso del Galatasaray, basato sul quartiere di Galata, del Fenerbahce nato nel quartiere omonimo. Rivalità di quartiere e odio cittadino. Questa settimana il campionato turco ci propone una sfida forse meno nota di altre ma comunque di grande fascino: Galatasaray-Euypspor. Scopriamo i due grandi quartieri in cui le due società sono nate e si sono sviluppate.

Il distretto di Galata — La squadra più titolata di Turchia è nata a Galata nel 1905, uno dei quartieri storici di Istanbul. Il distretto è noto soprattutto per la Torre di Galata, da cui si gode di una splendida, e per il ponte di Galata che lo connette al quartiere Faith dove si trovano la moschea di Solimano, la Yeni Cami (moschea Nuova) e il Gran Bazar. Galata, inoltre, è stato per secoli il quartiere di residenza dei genovesi che giungevano nell'allora capitale dell'Impero Bizantino prima e Ottomano poi per motivi commerciali.

La presenza genovese, iniziata nel Medioevo, durò a lungo anche durante i secoli dell'Impero Ottomano. Galata stesso fu una vera e propria colonia genovese dal 1273 al 1453, anno della conquista ottomana. La stessa Torre di Galata, simbolo del quartiere, fu costruita dai genovesi nel 1348. Fino alla fine della Prima Guerra Mondiale il distretto ha continuato ad essere sede di una comunità italiana, quella degli italo-levantini o levantini. Si tratta dei discendenti dei mercanti delle repubbliche marinare che si stabilirono nel Mediterraneo Orientale nel Medioevo. La particolarità dei levantini fu che continuarono a parlare italiano e a professare la religione cattolica evitando di mescolarsi con le popolazioni locali.

Il distretto di Eyupsultan — Nel 1919 in questo quartiere, situato nella parte europea della città, nacque l'Eyüpspor Kulübü, formazione che ha il viola come colore sociale e che è passata al professionismo solo nel 1956. Il distretto di Eyup si estende dal Corno d'Oro fino alle sponde del Mar Nero e prende il suo nome da un antico villaggio situato in questa zona. Si tratta di una zona di grande importanza per i musulmani per la presenza, nel distretto, della tomba di Abu Ayyub al-Ansari, uno dei Compagni di Maometto. Abu Ayyub al-Ansari morì durante il primo assedio di Costantinopoli e venne sepolto ai piedi delle mura della città. Nel 1458, cinque anni dopo la conquista ottomana, una moschea fu costruita in suo onore: la moschea di Eyup Sultan. Il distretto, infine, è noto anche per lo storico cimitero dove sono sepolte diverse importanti figure, tra cui il penultimo sultano dell'Impero Ottomano.