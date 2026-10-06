Il Getafe vuole regalare a Bordalas un giocatore dall'esperienza comprovata, ma tutto passa dal responso de La Liga
Il Real Madrid celebra Carvajal ed Alaba: l'ultima al Bernabeu dei due difensori
Lo status di leggenda del Real Madrid è riservato soltanto a pochi eletti nella storia. Dani Carvajal, nonostante le 445 presenze in tredici anni, ha dovuto scalare la montagna, all'apparenza insormontabile, per rientrare nella ristrettissima hall of fame. Il gol che ha aperto le marcature in finale di Champions, la sesta della sua carriera, contro il Borussia Dortmund è la vetta più alta mai raggiunta nella sua carriera, coronata anche dal successo, pochi mesi dopo, nell'Europeo del 2024. Oggi, 34enne, è alla ricerca di una nuova sfida e potrebbe rimanere in Spagna e in Liga.
Lo vuole BordalasNegli ultimi giorni diverse voci avevano accostato Carvajal alla Serie A e, prima ancora, anche in campionati minori come la Saudi League e la MLS. Tuttavia, lo spagnolo si sente ancora in grado di poter performare ad alti livelli e in ballo c'è l'approdo al Getafe. Come riporta ABC, Loz Azulones sono prepotentemente sulle tracce del giocatore su richiesta specifica del tecnico Bordalas, desideroso di inspessire la leadership e qualità della rosa, attualmente all'undicesimo posto.
Il presidente del Getafe Angel Torres, intercettato questo pomeriggio dai microfoni di DAZN Spagna, ha detto: "Manca che io e La Liga raggiungiamo un accordo. Ha passato le visite mediche. Il mister mi ha chiesto un esterno". Le dichiarazioni, successivamente, hanno portato a una sorta di smentita, sempre dal numero uno del club: "Non verrà, perché dovrebbe venire? Quello che ho detto era uno scherzo. Non si chiude nelle prossime ore. Ci sono molti calciatori liberi: Parejo, Sergio Ramos...".
L'unico ostacoloLe parole del presidente del Getafe suonano come frasi di circostanza per sviare l'attenzione mediatica. Più di qualcosa, infatti, bolle in pentola, come le visite mediche già sostenute e passate dopo il grave infortunio al crociato di due stagioni fa. L'unico ostacolo che impedisce, al momento, di vedere Carvajal al Coliseum è di natura finanziaria. Il club deve rispettare il LCPD, ovvero, il limite di costo della rosa. Se lo rispetterà, potrà tesserare l'ex Real Madrid in qualsiasi momento e, dato che alla ripresa de La Liga la prima partita è contro il Barcellona, è auspicabile pensare che il club faccia di tutto per regalarlo a Bordalas.
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