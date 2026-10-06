Lo status di leggenda del Real Madrid è riservato soltanto a pochi eletti nella storia. Dani Carvajal, nonostante le 445 presenze in tredici anni, ha dovuto scalare la montagna, all'apparenza insormontabile, per rientrare nella ristrettissima hall of fame. Il gol che ha aperto le marcature in finale di Champions, la sesta della sua carriera, contro il Borussia Dortmund è la vetta più alta mai raggiunta nella sua carriera, coronata anche dal successo, pochi mesi dopo, nell'Europeo del 2024. Oggi, 34enne, è alla ricerca di una nuova sfida e potrebbe rimanere in Spagna e in Liga.

Lo vuole Bordalas

Negli ultimi giorni diverse voci avevano accostatoallae, prima ancora, anche in campionati minori come lae la. Tuttavia, lo spagnolo si sente ancora in grado di poter performare ad alti livelli e in ballo c'è l'approdo al. Come riporta ABC, Loz Azulones sono prepotentemente sulle tracce del giocatore su richiesta specifica del tecnico, desideroso di inspessire la leadership e qualità della rosa, attualmente all'undicesimo posto.

MADRID, SPAIN - MAY 23: Daniel Carvajal del Real Madrid mostra emozione mentre lascia il campo durante la sua ultima partita con il club, disputata contro l'Athletic Club nella Liga EA Sports allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, in Spagna, il 23 maggio 2026. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Il presidente del Getafe Angel Torres, intercettato questo pomeriggio dai microfoni di DAZN Spagna, ha detto: "Manca che io e La Liga raggiungiamo un accordo. Ha passato le visite mediche. Il mister mi ha chiesto un esterno". Le dichiarazioni, successivamente, hanno portato a una sorta di smentita, sempre dal numero uno del club: "Non verrà, perché dovrebbe venire? Quello che ho detto era uno scherzo. Non si chiude nelle prossime ore. Ci sono molti calciatori liberi: Parejo, Sergio Ramos...".

🚨🔵 ÁNGEL TORRES, sobre el POSIBLE FICHAJE de CARVAJAL por el GETAFE:



😅 "De momento es humo".



🗨️ "Hay muchos futbolistas libres: Parejo, Sergio Ramos..."



❌ "No confío en que se cierre en las próximas horas".



📹@nicorodrigz pic.twitter.com/hOx6cAF3SS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2026

L'unico ostacolo

Le parole del presidente delsuonano come frasi di circostanza per sviare l'attenzione mediatica. Più di qualcosa, infatti, bolle in pentola, come le visite mediche già sostenute e passate dopo il grave infortunio al crociato di due stagioni fa. L'unico ostacolo che impedisce, al momento, di vedereal Coliseum è di natura finanziaria. Il club deve rispettare il, ovvero, il. Se lo rispetterà, potrà tesserare l'exin qualsiasi momento e, dato che alla ripresa dela prima partita è contro il, è auspicabile pensare che il club faccia di tutto per regalarlo a