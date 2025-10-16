Nel corso di un'intervista rilasciata a L'Equipe, Olivier Giroud ha parlato del livello riscontrato nei due campionati, tornando anche sulla vittoria in Europa League contro la Roma

Giammarco Probo 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 16:42)

Dopo aver salutato l’Italia e i colori rossoneri del Milan, Olivier Giroud è tornato a casa. Dopo una parentesi in MLS poco esaltante con la maglia del Los Angeles FC, l’attaccante francese ha scelto di ripartire dal Lille, club che lo ha accolto a braccia aperte. Con già due gol nelle prime sei presenze in Ligue 1, Giroud si è rapidamente reinserito nel calcio francese e, in una recente intervista, ha raccontato le sue impressioni sulle differenze tra la Serie A e il campionato transalpino.

Le parole di Giroud sul campionato francese Olivier Giroud è tornato a giocare in Francia dopo 13 stagioni e dopo un lungo girovagare tra Inghilterra, Italia e Stati Uniti. Lo ha fatto subito da protagonista, andando già due volte a segno con la maglia del Lille nelle prime sei apparizioni. In un'intervista concessa a L'Equipe, l'attaccante francese ha parlato proprio del livello che ha trovato in Ligue 1: "Non sto facendo paragoni con la Premier League, ma non ho trovato grandi differenze tra la Ligue 1 e la Serie A".

A tal proposito, Giroud ha parlato anche delle prestazioni delle squadre francesi nei confronti europei. In ultima, ad esempio, proprio la vittoria in Europa League del suo Lille contro la Roma allo Stadio Olimpico: "Abbiamo potuto guardarle negli occhi. In Europa le squadre francesi si comportano bene e dimostrano di avere qualità".