La Nations League, nata ad hoc per rimpiazzare le amichevoli, è ripartita col botto tra gol, doppiette, debutti di classe e polemiche. Da Haaland sempre più versione Robocop a Hojlund, Douvikas e Schmid in gol per la Serie A, passando per le difficoltà di Cristiano Ronaldo, i debutti di Xavi e Klopp e l'assurda espulsione dell'israeliano Abu Farkhi: tutto il meglio della prima serata.

I soliti Haaland e CR7

Nel derby scandinavo tra, ricco di gol ed emozioni, si è abbattuto, ancora una volta e con prepotenza, l'uragano. Il bomber del, dopo il vantaggio iniziale siglato da, ha prima messo la firma trafiggendo il portiere danese con un tunnel e, nella ripresa, ha regalato la vittoria ai suoi con un movimento da attaccante vero, sfilando alle spalle del malcapitato avversario, scagliando una freccia di sinistro dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Personocon la maglia della Norvegia in, che gli hanno permesso di sorpassare i rispettivi record dinelle loro intere carriere. In mezzo i gol disu punizione edi testa, purtroppo vani alla Danimarca.

OSLO, NORWAY - SEPTEMBER 24: Erling Haaland della Norvegia segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Danimarca all'Ullevaal Stadion il 24 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Photo by Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

All'Estádio José Alvalade, casa dello Sporting Lisbona, basta un solo gol al Portogallo per liquidare il Galles. Ci pensa Joao Felix, in forza all'Al Nassr, con un tiro dal limite dell'area non neutralizzato da Ward. Prestazione opaca di Cristiano Ronaldo che, alla veneranda età di 41 anni suonati, continua a macinare presenze con il Portogallo, non riuscendo, però, a essere più determinante. In particolare, il cinque volte Pallone d'Oro ha fallito da distanza ravvicinata due grandi occasioni, valide per il colpo del definitivo KO, palesando le difficoltà del Mondiale.

🚨 RONALDO HUGE MISS 😱



Cristiano Ronaldo somehow misses from point-blank range for Portugal against Wales 😭 pic.twitter.com/kKYM6O0J3V — Football on Predict (@FConPredict) September 24, 2026

I debutti di Xavi e Klopp e la Serie A in stato di grazia

Una grande classica del calcio europeo è andata in scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove la nuovadiha ospitato la corposadi. Nel riscaldamento, l'ex allenatore delha perso per infortunioe al 30esimo anche, ma appena due minuti dopo ha sbloccato il match. L'offensiva olandese non si è fatta attendere, è sbattuta su un intervento del VAR per annullare il gol del momentaneo vantaggio die, dopo continue occasioni, ha trovato il pari soltanto nei minuti di recupero con una volée di

AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 24: Xavi Hernandez, allenatore della nazionale olandese, con Juergen Klopp, allenatore della nazionale tedesca, dopo la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Paesi Bassi e Germania all'Arena Johan Cruijff il 24 settembre 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Continua il momento magico della Serie A. Dopo aver goduto delle prime cinque giornate a suon di gol e spettacolo, senza alcun 0-0, anche nella notte europea il calcio italiano è stato degnamente rappresentato. Detto di Hojlund, marcatore in Norvegia-Danimarca 3-2 senza, però, portare a casa la vittoria, chi ha inciso ed è risultato decisivo sono stati Douvikas e Schmid. L'attaccante del Como, subentrato a Karetsas al 74esimo, ha trovato, di testa, la via della rete su un assist al centimetro di Tsimikas, ex Roma. La zuccata del lariano ha ribaltato la Serbia, andata in vantaggio al Marakana di Belgrado grazie al gol del capitano del Paok Salonicco Zivkovic. Il gol del pari è stato firmato, momentaneamente, dalla nuova stella dell'Arsenal Tzolis. In Austria-Israele, invece, chi ha aperto le marcature è stato Romano Schmid, centrocampista del Frosinone, con un rigore perfetto.

Fucile o stecca da biliardo?