Il calciatore della Nazionale russa polemizza: secondo il centrocampista il club monegasco viene sempre penalizzato dai direttori di gara

Jacopo del Monaco 3 aprile - 10:03

Tra i calciatori che militano in Ligue 1, ovvero la massima divisione francese, figura anche Aleksandr Golovin. Il giocatore della Nazionale Russa, infatti, veste la maglia del club monegasco dal 2018, anno in cui si è trasferito dal CSKA Mosca dopo il Mondiale disputato nel suo Paese natale. In questa stagione, il classe 1996 ha giocato 30 match tra campionato e coppe, ha segnato quattro gol e fornito sei assist. Di recente, però, il russo ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni che riguardano il modo in cui gli arbitri francesi dirigono le partite.

Monaco, Golovin: "In Francia l'arbitraggio è pessimo e noi veniamo penalizzati sempre" — Nel corso di un'intervista per il quotidiano sportivo russo Express, il centrocampista del Monaco ha criticato, senza peli sulla lingua, l'arbitraggio in Francia. Le sue parole: "Confermo che il modo in cui gli arbitri francesi dirigono gli incontri è pessimo. Non attribuisco loro i risultati, ma ciò si può percepire. In momenti cruciali di un gara, prendono decisioni a nostro sfavore. Questa non è solo la mia opinione, ma anche quella di altri miei compagni di squadra al Monaco. Segniamo e si aspetta la decisione del VAR, subiamo gol e non succede nulla. Non può essere coincidenza, ma sembra che si vogliano sempre aggrappare a qualcosa. In una partita persa in casa del Marsiglia ci hanno annullato un gol e non abbiamo ricevuto spiegazioni. Anche in altre partite simili ci hanno tolto il gol e poi abbiamo subito".

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Da diversi anni i direttori di gara francesi, i quali sperano in un aumento di stipendio nei prossimi tre anni come dichiarato dal portavoce del sindacato degli arbitri, ricevono molte critiche da parte di giocatori, allenatori e dirigenti delle squadre che militano non solo in Ligue 1, ma anche in Ligue 2. Tra l'altro, le parole di Golovin arrivano nel momento in cui Anthony Gautier, responsabile degli arbitri, ha dichiarato a RMC Sport che durante la partita tra Psg e Tolosa ci sarà l'introduzione degli annunci arbitrali.