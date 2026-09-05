Tra gli incontri che avranno luogo nel corso della giornata odierna figura anche quello tra il Grasshoppers e lo Zurigo. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della settima giornata della Swiss Super League, vale a dire la massima competizione del calcio svizzero. L'incontro inizierà alle ore 20:30 e si disputerà presso il Letzigrund. Aspettando che questo match cominci, vediamo insieme quanti e quali titoli hanno conquistato i due club provenienti dalla stessa città.

Grasshoppers-Zurigo, palmarès a confronto: iniziamo coi padroni di casa

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I titoli vinti dalla squadra ospite

I padroni di casa di questa sera hanno come allenatore il tedescoe, a livello nazionale, detengono ben due. Il primo di questi riguarda il numero di campionati vinti dato che il Grasshoppers è a quota: la prima volta risale alla lontana stagionementre l'ultimo trionfo ha avuto luogo ben. Il secondo record, invece, riguarda levinte, che sono state bendi cui la prima è datatamentre e l'ultima risale all'annataTra gli altri successi nazionali del Grasshoppers figurano anche lanazionale vinta nelcontro ile tre, che sarebbe la Serie B del calcio svizzero. Nella bacheca delle Cavallette ci sono anche duenazionale, competizione disputata soltanto dalal. A livello internazionale, invece, il club ha vinto cinque, mentre inil miglior risultato è stato il raggiungimento dei quarti di finale nelle stagioniLo Zurigo di Marcel Koller , dal canto suo, vanta dicampionati nazionali vinti di cui il primo nelmentre l'ultimo risale aanni fa. Anche per quanto riguarda le Coppe Svizzere i Leoni sono in doppia cifra, per la precisione a quotacon l'ultimo successo che risale alla stagione. Così come i loro cugini, anche lo Zurigo ha militato nella seconda divisione nazionale e l'ha vintavolte nella sua storia. Il club ha vinto anche una Coppa di Lega nelbattendo nell'atto conclusivo della competitivo il

Londra, Inghilterra - 3 novembre 2022: I giocatori dello Zurigo rivolgono un applauso ai tifosi dopo la partita del Girone A di Europa League tra Arsenal e Zurigo all'Emirates Stadium. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Passando alle competizioni internazionali, invece, la squadra che milita nella massima divisione svizzera ha nel suo palmarès quattro Coppe Intertoto, soltanto una in meno rispetto agli avversari di questa sera. Nella sua storia, lo Zurigo non ha mai vinto una delle più importanti competizioni europee ma, per due volte, ha raggiunto la semifinale della Coppa dei Campioni: 1964 e 1977, anni in cui è stato eliminato rispettivamente da Real Madrid e Liverpool.