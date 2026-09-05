La settimana giornata della massima divisione svizzera metterà di fronte due club che si contendono i tre punti ed il dominio della città
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Tra gli incontri che avranno luogo nel corso della giornata odierna figura anche quello tra il Grasshoppers e lo Zurigo. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della settima giornata della Swiss Super League, vale a dire la massima competizione del calcio svizzero. L'incontro inizierà alle ore 20:30 e si disputerà presso il Letzigrund. Aspettando che questo match cominci, vediamo insieme quanti e quali titoli hanno conquistato i due club provenienti dalla stessa città.
Grasshoppers-Zurigo, palmarès a confronto: iniziamo coi padroni di casaI padroni di casa di questa sera hanno come allenatore il tedesco Peter Zeidler e, a livello nazionale, detengono ben due record. Il primo di questi riguarda il numero di campionati vinti dato che il Grasshoppers è a quota 27: la prima volta risale alla lontana stagione 1897/1898 mentre l'ultimo trionfo ha avuto luogo ben ventitré anni fa. Il secondo record, invece, riguarda le Coppe di Svizzera vinte, che sono state ben 19 di cui la prima è datata 1926 mentre e l'ultima risale all'annata 2002/2003.
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I titoli vinti dalla squadra ospiteLo Zurigo di Marcel Koller, dal canto suo, vanta di 13 campionati nazionali vinti di cui il primo nel 1902 mentre l'ultimo risale a quattro anni fa. Anche per quanto riguarda le Coppe Svizzere i Leoni sono in doppia cifra, per la precisione a quota dieci con l'ultimo successo che risale alla stagione 2017/2018. Così come i loro cugini, anche lo Zurigo ha militato nella seconda divisione nazionale e l'ha vinta tre volte nella sua storia. Il club ha vinto anche una Coppa di Lega nel 1981 battendo nell'atto conclusivo della competitivo il Losanna.
Passando alle competizioni internazionali, invece, la squadra che milita nella massima divisione svizzera ha nel suo palmarès quattro Coppe Intertoto, soltanto una in meno rispetto agli avversari di questa sera. Nella sua storia, lo Zurigo non ha mai vinto una delle più importanti competizioni europee ma, per due volte, ha raggiunto la semifinale della Coppa dei Campioni: 1964 e 1977, anni in cui è stato eliminato rispettivamente da Real Madrid e Liverpool.
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