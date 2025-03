Greenwood ha deciso: addio Inghilterra, vuole giocare con la Giamaica

Il centravanti del Marsiglia ha fatto richiesta formale per cambiare nazionale. Ora si attende l'ok definitivo della selezione caraibica

Alessandro Stella 7 marzo - 11:07

Mason Greenwood non giocherà più per l'Inghilterra. Salvo ripensamenti l'attaccante del Marsiglia d'ora in poi vestirà la maglia della Giamaica nelle competizioni per nazionali. Il calciatore, che ha origini centro-sudamericane da parte di madre, ha presentato richiesta formale. Ora manca solo l'ufficialità della selezione caraibica, che però difficilmente si lascerà scappare questa opportunità. A comunicare la decisione di Greenwood per quanto riguarda il definitivo abbandono alla nazionale dei Tre Leoni è stato il direttore generale della FA Mark Bullingham: "Greenwood ha chiesto ufficialmente il cambio di nazionalità. Non potrà più giocare per l’Inghilterra perché il regolamento consente una sola modifica. Da quello che ho capito è stata una sua decisione personale". Se il passaggio alla Giamaica dovesse concretizzarsi, bisognerà capire se Greenwood debutterà già nello slot per nazionali di metà marzo, ma appare piuttosto improbabile visti i tempi stretti.

Greenwood-Inghilterra: un rapporto tormentato — La storia tra Greenwood e l'Inghilterra, sia lato club che lato nazionale, è sempre stata molto difficile. Il classe 2001 ha collezionato una sola presenza con la maglia dei Tre Leoni, nell'ormai lontano 2020 in Nations League contro l'Islanda. Proprio dopo quella partita l'ex centravanti del Manchester United, insieme al collega Phil Foden, aveva infranto le regole anti-covid e aveva partecipato ad un festino con alcune ragazze. I due erano stati momentaneamente esclusi dalla nazionale e Greenwood di fatto non ci è più tornato. Il rapporto con l'ex Ct inglese Gareth Southgate non è mai decollato e si è poi definitivamente interrotto nel 2022. In quell'anno Greenwood è stato arrestato con l'accusa (poi archiviata nel 2023) di tentato stupro, aggressione con conseguenti lesioni personali. I problemi legali hanno rovinato anche il legame tra il centravanti e il Manchester United, squadra con la quale Greenwood è cresciuto e ha esordito in Premier League. I Red Devils infatti hanno sospeso il giocatore dal gennaio 2022 all'agosto 2023, data del suo trasferimento in Spagna al Getafe.

La rinascita tra Getafe e Marsiglia —

Décisif sur les deux réalisations de l'OM avec 1️⃣ but et 1️⃣ passe décisive, Mason Greenwood a sublimé l'attaque olympienne !

Notre ailier est l’ by @ParionsSport de ce #SRFCOM ! pic.twitter.com/XI6VFRrQRJ

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2025

Al Getafe Greenwood ha passato solo una stagione, ma molto positiva: 33 presenze, 10 gol e assist. La scorsa estate poi ecco il trasferimento al Marsiglia. Sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi il centravanti è tornato a giocare ad altissimi livelli. 15 gol e 3 assist messi a referto in 24 partite e momentaneamente vice-capocannoniere della Ligue 1 dietro all'incontenibile Ousmane Dembelé del Psg. De Zerbi ha spesso elogiato il suo attaccante negli ultimi mesi, spiegando come possa diventare un calciatore di livello assoluto. Curiosità a livello di future operazioni di calcio-mercato: con il passaggio dall'Inghilterra alla Giamaica non sarebbe più considerato un giocatore extra-comunitario.