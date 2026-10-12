L'episodio riguarda il suo passato in quel di Manchester. La vettura ora ha un fermo amministrativo che verrà "tagliato" quando l'egiziano pagherà

Michele Massa
Omar Marmoush, attaccante, arrivato al City a gennaio per 80 milioni di euro. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

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Guai fuori dal campo per Omar Marmoush. L’attaccante egiziano del Tottenham è stato multato dopo che la sua supercar, una McLaren 720S dal valore stimato di 250mila sterline, è stata trovata senza assicurazione e senza una dichiarazione di inutilizzo del veicolo. A riportare la notizia è la BBC, che ricostruisce i dettagli del procedimento giudiziario conclusosi nei giorni scorsi.

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Il calciatore, 27 anni, è stato riconosciuto colpevole il 5 ottobre presso la Teesside Magistrates’ Court. La sanzione prevede una multa di 220 sterline, alle quali si aggiungono 100 sterline di spese processuali e un contributo di 88 sterline destinato alle vittime dei reati. L’importo complessivo da pagare ammonta quindi a 408 sterline.

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La vicenda è nata nel giugno scorso, quando la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), l’agenzia britannica responsabile delle registrazioni dei veicoli e delle patenti, ha emesso una sanzione nei confronti del giocatore. Gli accertamenti avevano evidenziato che la McLaren 720S non era coperta da assicurazione e non risultava dichiarata fuori circolazione secondo la procedura prevista dalla normativa britannica.

Una procedura partita già quest'estate

Dopo il mancato pagamento della multa iniziale, la DVLA ha avviato un procedimento giudiziario. Secondo i documenti citati dalla Press Association, la sanzione era stata notificata il 17 giugno. Le autorità hanno tentato di contattare Marmoush all’indirizzo di un appartamento nel centro di Manchester, dove il calciatore viveva prima del trasferimento a Londra.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: James Maddison e Omar Marmoush del Tottenham Hotspur parlano prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Tottenham Hotspur all'Old Trafford il 10 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il caso è stato trattato attraverso la Single Justice Procedure. Una procedura che consente ai magistrati inglesi di esaminare determinate controversie penali senza una tradizionale udienza pubblica. Marmoush non ha presentato una dichiarazione di colpevolezza o innocenza e non ha risposto alla documentazione inviata dalla DVLA. La vicenda arriva in un momento particolare della carriera dell’attaccante, passato al Tottenham in prestito dal Manchester City alla fine di agosto. L’accordo prevede un obbligo di riscatto da 60 milioni di sterline al termine della stagione.

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