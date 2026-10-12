L'episodio riguarda il suo passato in quel di Manchester. La vettura ora ha un fermo amministrativo che verrà "tagliato" quando l'egiziano pagherà
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Guai fuori dal campo per Omar Marmoush. L’attaccante egiziano del Tottenham è stato multato dopo che la sua supercar, una McLaren 720S dal valore stimato di 250mila sterline, è stata trovata senza assicurazione e senza una dichiarazione di inutilizzo del veicolo. A riportare la notizia è la BBC, che ricostruisce i dettagli del procedimento giudiziario conclusosi nei giorni scorsi.
Marmoush nei guai, cosa è successo all'attaccante
Il calciatore, 27 anni, è stato riconosciuto colpevole il 5 ottobre presso la Teesside Magistrates’ Court. La sanzione prevede una multa di 220 sterline, alle quali si aggiungono 100 sterline di spese processuali e un contributo di 88 sterline destinato alle vittime dei reati. L’importo complessivo da pagare ammonta quindi a 408 sterline.
Una procedura partita già quest'estateDopo il mancato pagamento della multa iniziale, la DVLA ha avviato un procedimento giudiziario. Secondo i documenti citati dalla Press Association, la sanzione era stata notificata il 17 giugno. Le autorità hanno tentato di contattare Marmoush all’indirizzo di un appartamento nel centro di Manchester, dove il calciatore viveva prima del trasferimento a Londra.
Il caso è stato trattato attraverso la Single Justice Procedure. Una procedura che consente ai magistrati inglesi di esaminare determinate controversie penali senza una tradizionale udienza pubblica. Marmoush non ha presentato una dichiarazione di colpevolezza o innocenza e non ha risposto alla documentazione inviata dalla DVLA. La vicenda arriva in un momento particolare della carriera dell’attaccante, passato al Tottenham in prestito dal Manchester City alla fine di agosto. L’accordo prevede un obbligo di riscatto da 60 milioni di sterline al termine della stagione.
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