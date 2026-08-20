Il Tottenham punta al doppio colpo dal Manchester City: poco spazio per Savinho e Marmoush, ora entrambi nel mirino degli Spurs
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La rivoluzione del Tottenham passa anche da Manchester, sponda City. Gli Spurs hanno avviato una trattativa per portare in squadra due attaccanti dei Citizens: Savinho e Omar Marmoush. Un'operazione ambiziosa e dai costi elevati, che potrebbe cambiare il volto dell'attacco londinese.
Il Tottenham fa sul serio per il doppio colpoSecondo quanto rivelato dall'esperto inglese David Ornstein e riportato dalla BBC, il Tottenham è in trattativa con il Manchester City per un possibile doppio colpo di mercato: gli Spurs vorrebbero infatti acquistare Savinho e Omar Marmoush, con il club di Manchester disponibile a lasciar partire entrambi davanti un'offerta ritenuta adeguata.
La valutazione complessiva indicata dalle fonti si aggirerebbe attorno ai 150 milioni di sterline, di cui circa 85 per l'esterno brasiliano, mentre per l'egiziano le cifre si aggirerebbero attorno ai 60 milioni, a fronte dei 59 milioni versati nel gennaio del 2025 per prelevarlo dall'Eintracht Francoforte. Le trattative tra i due club starebbero entrando concretamente nel vivo.
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Savinho e Marmoush: poco spazioÈ proprio il poco minutaggio a rappresentare il filo conduttore delle due situazioni: Savinho, arrivato nel 2024 dal Troyes per circa 25 milioni di euro, ha mostrato fin da subito qualità importanti, arrivando a concludere la sua prima stagione con 2 gol e 10 assist, ma ha dovuto presto fare i conti con la concorrenza sempre più forte sulle fasce, prima con Doku e poi successivamente con l'arrivo di Semenyo, che lo hanno relegato sempre più a riserva.
Nell'ultima annata gli sono stati concessi 1500 minuti, la maggior parte dei quali però partendo dalla panchina, riuscendo a collezionare 4 gol e 2 assist. Per Marmoush, invece, il percorso era iniziato con grande entusiasmo in seguito alle grandi stagioni in Bundesliga, condite da addirittura 37 gol e 19 assist, ma specialmente a fronte della cifra per la quale è arrivato a Manchester: 59 milioni di sterline più bonus, pari a circa 75 milioni di euro, piazzandosi nella top 5 dei colpi più costosi della storia del club.
Anche per l'egiziano l'avvio è stato discreto, con 7 gol e 1 assist nella sua prima stagione, salvo poi trovare sempre meno spazio per l'abbondanza del reparto offensivo, anche in seguito al colpo Rayan Cherki. Nonostante ciò, l'ultima annata lo ha portato a fare ancora meglio in termini di numeri, con 8 gol e 3 assist e, in mezzo, anche le 'doppie doppiette' al Newcastle in FA Cup e in EFL. Entrambi hanno perciò dimostrato il proprio valore nonostante il poco spazio, e il Tottenham rappresenterebbe l'opportunità di trasformarsi da alternative di lusso, a veri e propri protagonisti: il City, dal canto suo, potrebbe incassare una cifra enorme.
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