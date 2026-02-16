Nel quarto turno di FA Cup contro il Salford City , il Manchester City Pep Guardiola ha vinto 2-0 grazie ad un'autorete e il primo gol in maglia Citizens di Marc Guehi , l'ex capitano del Crystal Palace al minuto 81 ha chiuso la saracinesca sul match con il suo primo gol nel nuovo club che lo ha acquistato nel mercato invernale per 23 milioni di sterline. Pep Guardiola prima del match aveva risposto a distanza alle dichiarazioni di Jim Ratcliffe , co-proprietario del Manchester United.

Le parole del co-proprietario del club sono state riprese da più organi di stampa suscitando reazioni e opinioni differenti, anche non solo nel mondo del calcio. Pep Guardiola nella conferenza stampa del pre-partita aveva detto la sua sull'argomento: “Non commenterò le parole di Sir Jim, perché ha detto esattamente ciò che pensava. Il vero problema, però, riguarda ogni Paese del mondo: trattiamo gli immigrati e chi arriva da fuori come la causa dei nostri problemi. E questo è un errore. Il fatto che io sia catalano e tu britannico non dipende da una scelta. È una conseguenza di dove sono nati i nostri genitori. La maggior parte delle persone lascia il proprio Paese perché costretta da difficoltà enormi, non per capriccio. Più sapremo accogliere e comprendere culture diverse, più la società potrà migliorare”.