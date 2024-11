I problemi d’alcolismo e la caduta quasi fatale: Guarín racconta il suo dramma

Fredy Guarín ha raccontato che nel corso della sua carriera ha dovuto affrontare seri problemi d'alcolismo.

Lorenzo Maria Napolitano 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 23:47)

Fredy Guarín, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato a Caracol Television i problemi con l'alcool nel corso della sua carriera. Il colombiano, negli anni scorsi, s'è affermato come uno dei centrocampisti più forti in Europa soprattutto quando vestiva la maglia dell'Inter. Trasferitosi in Cina, però, si sono perse le tracce di questo eclettico centrocampista, che ha poi terminato la sua carriera proprio in Colombia. Come raccontato da Guarin, il suo problema era presente già a Milano, nonostante giganteggiava nella zona nevralgica del campo. Di seguito vi proponiamo le parole dell'ex centrocampista nerazzurro.

Le parole di Guarin — "Mi ubriacavo due giorni prima della partita e poi scendevo in campo, segnavo uno o due gol, la squadra vinceva", ha detto Guarin, che ha ammesso di bere al ristorante, a casa, in discoteca. Ha poi continuato rivelando: "Ero completamente preso dall'alcool, mi vennero a dire tramite il mio agente che non potevo più stare a Milano. Gli dissero che mi avrebbero dovuto portare via". Arrivato in Cina, però, la situazione non è migliorata: "Sono diventato un alcolizzato, mi alzavo per andare ad allenarmi e dopo bevevo alcool. Mi riposavo, tornavo ad allenarmi e bevevo ancora. È stato così ogni giorno".

Come ha affermato il centrocampista colombiano, questo punto della carriera non è stato neanche il peggiore, dato che il ritorno in Sudamerica è stato caratterizzato da momenti molto duri, come lo scoppio della pandemia e la separazione con la moglie: "Bevevo 50, 60, 70 birre in una notte. Andavo nelle favelas e stavo con qualunque ragazza senza protezione, mi abbandonavo completamente. Andavo a cercare il pericolo, l'adrenalina.

Guarin ha anche rischiato di perdere la vita, ha infatti rivelato: "Abitavo al 17esimo piano, la mia reazione è stata quella di gettarmi dal balcone. Però c'era una rete, ho saltato e mi ha rimandato indietro, ovviamente non me ne sono accorto. Non capivo quello che stavo facendo, non so cosa sia successo. Io lo sapevo che se fossi stato ubriaco sarei morto. Sono arrivato a quel punto in cui non mi importava più nulla pur di potermi fare del male".