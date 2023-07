Guarin, sei proprio tu? Il post su Instagram scatena i followers

Guarin si mostra a 360 gradi e i fan si scatenano nei commenti. L’involuzione fisica del colombiano lascia tutti interdetti

Matteo Murru

Il calcio e lo sport in generale, faticano ad uscire dalla vita degli atleti, anche a carriera terminata. Tanti si reinventano, pur rimanendo nell’ambito, curando minuziosamente la propria linea, come se dovessero presto o tardi, tornare di nuovo in campo.

Ma lui no!

Beh, da questa cerchia, possiamo escludere Fredy Guarin.Il colombiano ex Inter ha di recente postato una foto sul suo profilo Instagram, a torso nudo, mostrando una condizione fisica non esattamente smagliante. Il classe ‘86, che per un periodo fece le fortune della mediana nerazzurra e che decise un derby, con una bordata delle sue; nel settembre 2015, sembra un lontano ricordo.

In allegato al post, una descrizione che è tutta da leggere: “Non abbiate paura di quello che diranno. Se cadi 1000 volte, rialzati 1001. Siamo opere di Dio, non dubitare dei progetti meravigliosi che ha per tutti noi. Dio ci benedica gente”

E tra le reaction del post, compare anche il like di Fabio Cannavaro. Sarà d’accordo con i pensieri di Fredy?