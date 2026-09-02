Il francese nel suo day-off era in giro con la famiglia prima di incontrare un tifoso che gli ha proposto una cosa abbastanza particolare
Turchia, i tifosi del Madin 1969 contro il divieto di ingresso allo stadio: si appostano sui tetti dei palazzi
Matteo Guendouzi continua a mostrare il suo lato più spontaneo e sorridente lontano dal campo. Il centrocampista francese, che in Turchia sembra essersi ambientato alla perfezione, è stato protagonista di una scena decisamente curiosa mentre si trovava insieme alla moglie in una splendida location con vista sul Bosforo.
Il tuffo mancato di Guendouzi e lo sketch socialIl calciatore, comodamente seduto con la moglie di fronte al suggestivo panorama dello stretto, ha assistito in piedi a un gesto tanto inatteso quanto spettacolare. Un tifoso del Fenerbahçe, infatti, lo ha coinvolto in una situazione fuori dagli schemi, decidendo di tuffarsi in mare. Guendouzi, anziché tirarsi indietro o ignorare la richiesta del sostenitore, ha seguito la scena con grande partecipazione, alzandosi per guardare da vicino il particolare tuffo.
Un episodio che, oltre alla sua componente ironica, racconta anche il rapporto sempre più naturale che Guendouzi sembra avere con l'ambiente turco. Il centrocampista francese appare infatti perfettamente a suo agio nella sua nuova realtà, circondato da un contesto che sembra averlo conquistato anche fuori dal terreno di gioco.
🚨 Matteo Guendouzi, boğaz manzarasında eşiyle otururken bir Fenerbahçe taraftarını kırmayıp denize atlayışını ayakta izledi.. 😅 https://t.co/Nj7OuEqAbo pic.twitter.com/jlxBnsTyKN— barkın (@barknedit) September 1, 2026
Dopo l'esperienza alla Lazio, il francese si è goduto la TurchiaLa Turchia, con la sua cultura, i suoi paesaggi e soprattutto la grande passione per il calcio. Sembra essere diventata una dimensione nella quale Guendouzi riesce a vivere con serenità. La scena sul Bosforo ne è un'ulteriore testimonianza: il giocatore non si è sottratto al contatto con un tifoso e ha vissuto il momento con la curiosità e il sorriso di chi ormai si sente parte dell'ambiente.
Il rapporto con i sostenitori è uno degli aspetti più significativi dell'esperienza turca del francese. In un Paese dove il calcio viene vissuto con un'intensità particolare, anche episodi apparentemente banali possono trasformarsi in momenti di grande entusiasmo. E così, tra una vista mozzafiato sul Bosforo e un tuffo improvvisato, Guendouzi regala un'altra immagine che conferma quanto il centrocampista sembri trovarsi bene in Turchia. Un modo decisamente originale per raccontare il suo ambientamento: non solo calcio, ma anche sorrisi, tifosi e momenti di quotidianità condivisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA