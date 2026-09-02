Matteo Guendouzi continua a mostrare il suo lato più spontaneo e sorridente lontano dal campo. Il centrocampista francese, che in Turchia sembra essersi ambientato alla perfezione, è stato protagonista di una scena decisamente curiosa mentre si trovava insieme alla moglie in una splendida location con vista sul Bosforo.

Il tuffo mancato di Guendouzi e lo sketch social

Il calciatore, comodamente seduto con la moglie di fronte al suggestivo panorama dello stretto,Guendouzi, anziché tirarsi indietro o ignorare la richiesta del sostenitore, ha seguito la scena con grande partecipazione, alzandosi per guardare da vicino il particolare tuffo.

Un episodio che, oltre alla sua componente ironica, racconta anche il rapporto sempre più naturale che Guendouzi sembra avere con l'ambiente turco. Il centrocampista francese appare infatti perfettamente a suo agio nella sua nuova realtà, circondato da un contesto che sembra averlo conquistato anche fuori dal terreno di gioco.

🚨 Matteo Guendouzi, boğaz manzarasında eşiyle otururken bir Fenerbahçe taraftarını kırmayıp denize atlayışını ayakta izledi.. 😅 https://t.co/Nj7OuEqAbo pic.twitter.com/jlxBnsTyKN — barkın (@barknedit) September 1, 2026

Dopo l'esperienza alla Lazio, il francese si è goduto la Turchia

La Turchia, con la sua cultura, i suoi paesaggi e soprattutto la grande passione per il calcio. Sembra essere diventata una dimensione nella quale Guendouzi riesce a vivere con serenità. La scena sul Bosforo ne è un'ulteriore testimonianza:

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GENNAIO: Yunus Akgun del Galatasaray viene contrastato da Matteo Guendouzi del Fenerbahçe durante la finale di Supercoppa turca tra Fenerbahçe SK e Galatasaray SK allo Stadio Olimpico Atatürk il 10 gennaio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il rapporto con i sostenitori è uno degli aspetti più significativi dell'esperienza turca del francese. In un Paese dove il calcio viene vissuto con un'intensità particolare, anche episodi apparentemente banali possono trasformarsi in momenti di grande entusiasmo. E così, tra una vista mozzafiato sul Bosforo e un tuffo improvvisato, Guendouzi regala un'altra immagine che conferma quanto il centrocampista sembri trovarsi bene in Turchia. Un modo decisamente originale per raccontare il suo ambientamento: non solo calcio, ma anche sorrisi, tifosi e momenti di quotidianità condivisa.