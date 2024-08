Hajduk, Gattuso: “Venti giorni fa Perisic mi ha chiesto di andare via”

L'ex Inter è arrivato infortunato tra le fila dei Bianchi, i tifosi lo hanno comunque accolto come un re, e sabato sera è stato annunciato che Gattuso lo ha cacciato dalla squadra . Ciò è stato dimostrato ieri, considerando che non era a disposizione per il match tra Hajduk e Lokomotiva a Zagabria (1-1), e la vera tempesta è iniziata dopo la partita.

"Venti giorni fa è venuto nel mio ufficio - ha dichiarato Gattuso nel post-gara - e ha detto che gli sarebbe piaciuto andare via. Se qualcuno non vuole restare, allora devo rispettare il resto della squadra, e nello spogliatoio ci sono delle regole che devono essere rispettate".

"Gli ho dato la possibilità di giocare, 20 minuti, 35 minuti, 65 minuti. Se un giocatore esprime il desiderio di andare via, può portare a pensare male. Questa non è una storia chiusa. Lui è ancora qui".

Per Perisic, infatti, l’unica scelta logica, spesso vista in situazioni social di questo tipo, è stata quella di disattivare i commenti ai suoi post su Instagram. Il tutto dopo una serie di insulti ricevuti...

"Prendi subito i documenti domani, non aspettare la clausola, sparisci e vergognati se usi l'Hajduk, l'hai già fatto una volta quando te ne sei andato, e ora ti vergogni. Non sei più grande del club, quindi per favore prendi i documenti domattina e non menzionare più Hajduk.. Vergognati", "È possibile che ci hai usato solo per riabilitarti? Che faccia?", "Arrivederci!, "Vai e non tornare a Spalato", sono solo alcuni dei commenti all'ultimo post di Perisic.