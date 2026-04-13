Harzard sul momento di Ousmane Dembélé: “Ha un talento incredibile”

Eden Hazard parla della crescita esponenziale del calciatore del PSG

Gianmarco Inguscio Collaboratore 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 13:32)

Il Paris Saint-Germain sta vivendo una stagione davvero positiva. In campionato occupa la prima posizione con 63 punti, con un vantaggio di quattro dal Lens che è secondo, ma i parigini hanno una partita in più da giocare, quindi, il vantaggio potrebbe incrementarsi ulteriormente.

Per quanto riguarda il cammino in Champions League, invece, gli uomini di Luis Enrinque hanno vinto 2-0 il primo turno, valido per i quarti di finale, contro il Liverpool, in attesa del match di ritorno in programma martedì 14 aprile alle ore 21:00. Il PSG ha anche vinto la Supercoppa di Francia contro il Marsiglia, mentre in Coppa di Lega, ha lasciato il posto ai sedicesimi di finale, al Paris FC: per quella che può essere considerata l'unica nota stonata della stagione del club campione d'Europa in carica.

I numeri dell'attaccante francese — Tra i vari protagonisti di questa stagione, non poteva mancare l'attaccante francese Ousmane Dembélé. Il classe '97, ex Rennes, Dortmund e Barcellona, è stato capace di realizzare 14 gol e 8 assist in tutte le competizioni, di cui dieci reti sono state messe a segno in diciassette partite di campionato. Numeri, dunque, che riflettono il valore del centravanti, che con i parigini, sta vivendo già dalla passata stagione, i momenti migliori della sua carriera. Almeno per ora, visto che all'anagrafe ha ancora ventotto anni e tante stagioni da giocare.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Le parole dell'ex calciatore Hazard sul momento positivo di Ousmane Dembélé — Ci ha pensato anche l'ex calciatore Eden Hazard a parlare del talento del calciatore francese, che in un'intervista a l'Equipe ha dichiarato: "Ousmane ha un talento incredibile, ma non lo scopriamo di certo oggi. La sua bravura risalta da ormai tanti anni, ma in questa fase della sua carriera lo sta dimostrando ancora di più e possiamo vedere cosa riesce a fare. ll ruolo dell'allenatore? Il supporto dello staff tecnico è importante, e credo che Luis Enrique lo aiuti molto ed è davvero importante. Vogliamo vedere questo nel calcio". Poi Hazard ha anche espresso le sue sensazioni in vista di un possibile rinnovo dell'attaccante: "Non vedo perché non debba rinnovare con un club come il PSG".