Le parole di David Gray, manager dell'Hibernian, dopo la vittoria nel derby di Edimburgo

Intervistato ai microfoni di Sky Sports, David Gray, manager dell'Hibernian, ha commentato la vittoria nel derby di Edimburgo, un successo al Tynecastle Park che mancava agli Hibs addirittura dal 2019.

Hearts-Hibernian, le parole di David Gray nel post partita — David Gray ha commentato così la prestazione della sua squadra nel derby di Edimburgo contro gli Hearts di Neil Critchley: "Una vittoria fantastica per i ragazzi, per la squadra, per la società, per i tifosi e per me. Abbiamo aspettato cinque anni per un momento come questo. Durante la partita abbiamo avuto sempre il controllo della sfida in attesa del momento giusto per fare male ai nostri avversari che è arrivato praticamente nel finale e ci ha portato la vittoria".

Gray ha poi parlato del ritorno in campo dopo il primo tempo quando, in seguito a una frazione dominata, gli Hibs sono stati pareggiati negli ultimi istanti con un autogol: "Abbiamo mantenuto tutta la nostra positività e la nostra voglia di attaccare e cercare la rete nonostante la rete del pareggio nel finale del primo tempo. Sapevamo che, anche se abbiamo fatto benissimo nella prima frazione, dovevamo scendere in campo ancora meglio nella ripresa e così è stato. Poi c'è stato l'impatto dei giocatori entrati dalla panchina, decisivi per il risultato". Dwight Gayle infatti, l'uomo che ha realizzato il gol vittoria al minuto 78, era entrato appena dieci minuti prima".

Gray ha poi concluso: "Cercavamo la nostra vendetta, specialmente su questo campo. Erano troppi anni che non vincevamo in questo stadio e ottenere i tre punti e il successo è sicuramente una cosa fantastica per noi ed i nostri tifosi. Sull'episodio di razzismo? Cose del genere non devono avere nessuno spazio in questi contesti, è inaccettabile".

⏳ “They’ve waited five years for that”

🗣️ “There’s no place for it, it’s unacceptable”

David Gray reacts to Hibs’ first win at Hearts since 2019 as well as the news of a fan being ejected from the stadium and arrested after an alleged incident of racism ⬇️ pic.twitter.com/xjmQEeC1yv

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) December 26, 2024

Gray si è riferito all'espulsione da parte della sicurezza dello stadio di un fan, poi arrestato, proprio perché colpevole di un episodio razzista.