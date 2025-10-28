“Ho fatto un patto con Dio”: la nuova vita di Dani Alves dopo l’assoluzione

Il brasiliano vive a Girona, dove frequenta con costanza una chiesa locale e, secondo i video che circolano online, predica e condivide pubblicamente la sua esperienza di rinascita spirituale

Dopo aver vissuto una delle fasi più difficili della sua vita, segnata da accuse di stupro, una condanna e una lunga battaglia legale, Dani Alves sembra aver trovato finalmente la serenità che cercava. L’ex fuoriclasse di Barcellona, Juventus e PSG è stato assolto in appello dal Tribunale di Catalogna, che ha ribaltato la sentenza di primo grado.

Da quel momento, il brasiliano ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione interiore, avvicinandosi alla fede cristiana evangelica. Oggi vive a Girona, dove frequenta con costanza una chiesa locale e, secondo i video che circolano online, predica e condivide pubblicamente la sua esperienza di rinascita spirituale. Sui social, alterna riflessioni e passi biblici, raccontando un nuovo capitolo della sua vita, lontano dai campi da gioco ma vicino alla ricerca di pace e perdono.

Dani Alves, la svolta spirituale a Girona — Dani Alvesha voltato pagina. Dopo anni segnati da accuse di violenza sessuale e da una condanna in primo grado, l’ex terzino di Barcellona e Juventus è stato assolto in appello dal Tribunale di Giustizia della Catalogna nel marzo 2025. La decisione ha chiuso uno dei capitoli più difficili della sua vita, segnato anche da un periodo di detenzione e da un crollo mediatico. Oggi il brasiliano sembra un uomo completamente diverso. Vive a Girona, dove frequenta una chiesa evangelica e partecipa attivamente alle funzioni religiose.

In diversi video apparsi online, lo si vede predicare e parlare della propria rinascita spirituale. Sui social condivide messaggi di fede, passi biblici e riflessioni sul perdono, raccontando il percorso che lo ha portato a ritrovare equilibrio e serenità. “Ho fatto un patto con Dio”, ha dichiarato in uno dei suoi interventi pubblici. Dopo aver vinto tutto in carriera, Alves cerca ora una vittoria diversa: quella interiore, costruita sulla fede e sulla voglia di ricominciare.