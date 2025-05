Il caso giudiziario di Daniel Alves torna al centro dell'attenzione pubblica: la Procura di Barcellona ha presentato appello contro l’assoluzione dell’ex calciatore, riaprendo il procedimento giudiziario che ora approderà alla Corte Suprema spagnola . Una svolta clamorosa in una vicenda giudiziaria già lunga e complessa, che era sembrata chiudersi lo scorso marzo con l’annullamento della condanna per stupro da parte della corte catalana, motivato da presunte incongruenze nella testimonianza della vittima. Ma ora, con il ricorso della Procura - che si aggiunge a quello già presentato dalla parte lesa - il procedimento si sposta al massimo organo giurisdizionale del Paese, dove Dani Alves sarà nuovamente processato.

Ma la sentenza è stata annullata a marzo per "lacune" e "incongruenze" nella testimonianza della vittima. Nonostante gli esami forensi avessero confermato la presenza di sperma e diversi testimoni avessero supportato la sua versione dei fatti. I giudici d'appello hanno sostenuto che la prova testimoniale, da sola, non bastava a confermare oltre ogni ragionevole dubbio l'accusa. Tuttavia, la procura insiste: il processo deve proseguire. E sarà la Corte Suprema a pronunciarsi in via definitiva. La battaglia legale, dunque, è tutt'altro che finita.