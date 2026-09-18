Jorge Jesus ha ufficializzato la sua prima lista da commissario tecnico del Portogallo e, come atteso, tra i convocati c’è ancora Cristiano Ronaldo. Il nuovo ciclo parte dalla Nations League, competizione che il Portogallo affronterà con l’obiettivo di confermarsi ai vertici dopo il successo conquistato nell’ultima edizione. Il calendario prevede la sfida al Galles il 24 settembre, poi la Norvegia il 27, la Danimarca il 1° ottobre e nuovamente la Norvegia il 4 ottobre.

Cristiano Ronaldo c'è, ecco i convocati di Jorge Jesus

Il nome più atteso resta naturalmente quello di Ronaldo, già allenato da Jorge Jesus durante l’esperienza all’Al-Nassr. Il nuovo ct ha ribadito di non considerare il fuoriclasse un problema per la nazionale e ha spiegato di voler imprimere una propria identità alla squadra, modificandone anche alcuni aspetti del modo di giocare.

Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé prima del calcio d'inizio di Portogallo-Francia durante Euro 2024. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Proprio in attacco si concentra una parte importante dell'interesse, con Ronaldo confermato nonostante il cambio di commissario tecnico. Jesus conosce bene il capitano portoghese, avendolo allenato anche all'Al-Nassr, e ha già chiarito di non considerare la sua presenza un problema per il gruppo. Il nuovo allenatore vuole però dare alla squadra una propria identità e ha annunciato cambiamenti anche sul piano dello stile di gioco.

Sono tre i giocatori della Serie A presenti nella lista: Francisco Conceição della Juventus, Gonçalo Ramos del Milan e Nuno Tavares della Lazio. Una presenza significativa per il campionato italiano, con i tre portoghesi inseriti nel nuovo progetto tecnico di Jesus.

🚨🇵🇹 BREAKING: Cristiano Ronaldo will continue with Portugal national team! 💣



He’s been called up for the upcoming games by new head coach Jorge Jesus. pic.twitter.com/Lujp43GTkf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

PORTIERI - Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares;

DIFENSORI - João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Nuno Tavares;

CENTROCAMPISTI - João Palhinha, Rúben Neves, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes;

ATTACCANTI - Francisco Conceição, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Fábio Silva.