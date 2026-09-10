Il numero uno della Federazione marocchina punta la finale, ma in Spagna hanno altre idee
Mondiale per Club 2025, ecco lo spot ufficiale della FIFA
Dove si possa giocare la finale del prossimo Mondiale è ancora un rebus intricato. Intanto, per il momento, la FIFA non si è sbilanciata sul tema e valuterà ogni aspetto logistico e burocratico prima dell'assegnazione dell'ultimo atto del torneo.
Finale Mondiale 2030, in corsa Spagna e Marocco. Portogallo defilato?Non sono trascorsi nemmeno due mesi dalla conclusione dell'ultima Coppa del Mondo che già si intravede all'orizzonte una nuova edizione del torneo. Fouzi Lekjaa, presidente della Federcalcio marocchina, è stato molto netto in tal senso. La finale del mondiale si disputerà nello stadio ancora in costruzione Grande Hassan II sito a Casablanca. E, proprio perché l'evento si svolga al meglio delle sue possibilità e senza intoppi di qualche sorta, Lekjaa ha invocato: "Chi diventerà parte del nuovo governo non potrà far altro che puntare sullo sviluppo della provincia".
Ricordiamo che il Mondiale verrà ospitato congiuntamente da Spagna, Portogallo e Marocco. Di consegenza, anche la prossima edizione sarà itinerante come l'ultima spartita da Canada, USA e Messico. Rafael Louzan, numero uno della Federazione Spagnola, proprio la scorsa settimana aveva lanciato un monito: "Penso che non si possa intendere altro all'infuori della Spagna come Paese ospitante della finale. Non comando certamente nella FIFA, ma la Spagna è leader dei mondiali maschili e femminili. La lettera di presentazione proposta, dunque, basta perché la Spagna ospiti la finale".
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