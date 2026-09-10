Dove si possa giocare la finale del prossimo Mondiale è ancora un rebus intricato. Intanto, per il momento, la FIFA non si è sbilanciata sul tema e valuterà ogni aspetto logistico e burocratico prima dell'assegnazione dell'ultimo atto del torneo.

Finale Mondiale 2030, in corsa Spagna e Marocco. Portogallo defilato?

Non sono trascorsi nemmeno due mesi dalla conclusione dell'ultima Coppa del Mondo che già si intravede all'orizzonte una nuova edizione del torneo., presidente della, è stato molto netto in tal senso. La finale del mondiale si disputerà nello stadio ancora in costruzione Grande Hassan II sito a. E, proprio perché l'evento si svolga al meglio delle sue possibilità e senza intoppi di qualche sorta, Lekjaa ha invocato: "Chi diventerà parte del nuovo governo non potrà far altro che puntare sullo sviluppo della provincia".

MADRID - 20 LUGLIO: Rodri della Spagna posa con il trofeo insieme ai compagni di squadra, Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, e Rafael Louzan, presidente della Federazione Spagnola di Calcio, mentre la squadra spagnola arriva all'Aeroporto Adolfo Suárez Madrid–Barajas in vista del giro del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è giocata al New York New Jersey Stadium in New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Ricordiamo che il Mondiale verrà ospitato congiuntamente da Spagna, Portogallo e Marocco. Di consegenza, anche la prossima edizione sarà itinerante come l'ultima spartita da Canada, USA e Messico. Rafael Louzan, numero uno della Federazione Spagnola, proprio la scorsa settimana aveva lanciato un monito: "Penso che non si possa intendere altro all'infuori della Spagna come Paese ospitante della finale. Non comando certamente nella FIFA, ma la Spagna è leader dei mondiali maschili e femminili. La lettera di presentazione proposta, dunque, basta perché la Spagna ospiti la finale".

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Per dover di cronaca, i tre Paesi non sono stati ancora visitati da vertici della FIFA e sulla decisione finale non trapela alcuna indiscrezione. Entro la fine del 2026, in base a quanto riferisce il Mundo Deportivo, unadell'organo calcistico mondiale si recherà nei tre Paesi contendenti. Al momento, dopo il ritiro di Malaga e La Coruna, la Spagna contapotenziali a cui intende aggiungere Vigo e Valencia. Dal canto loro, Marocco e Portogallo presenteranno rispettivamente sei e tre città per il torneo. Luis de la Fuente ha espresso il suo desiderio: "(la finale ndr) Dovrebbe giocarsi in Spagna e spero di esserne allenatore".