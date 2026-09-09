Il Real Betis non porta decisamente fortuna alla famiglia Mbappé. Martedì sera, in occasione della prima giornata di Champions League, il club spagnolo batte il Lille per 2-3 e rovina la serata del giovane Ethan Mbappé. Il fratello minore di Kylian inizia la gara nel migliore dei modi e serve un assist vincente ad Ayase Ueda al dodicesimo minuto, ma chiude la partita anzitempo. L'arbitro espelle il trequartista al 56esimo minuto grazie all'intervento del VAR. Il giocatore francese rifila infatti una gomitata al difensore brasiliano Natan, reo di avergli sussurrato alcune parole provocatorie all'orecchio subito dopo il terzo gol andaluso. Il Betis approfitta immediatamente della situazione, si diverte per le sfortune dei due fratelli a quattro giorni di distanza ed esulta sui social network. L'account X del club pubblica la foto di un uomo dallo sguardo disperato e aggiunge una didascalia inequivocabile: "Ogni volta che un Mbappé sente le parole 'Real Betis Balompié'".

L'errore di Kylian e le scuse social di Ethan

Questa ferocenasce da un episodio precedente molto doloroso. Venerdì scorso, infatti, Kylianfallisce un calcio di rigore durante la sconfitta per 1-0 delin terra andalusa, valida per la quarta giornata di Liga. L'attaccante francese ha la palla delsul piede al 94esimo minuto, ma il portiere Alvarorespinge il tiro ed esulta proprio in faccia al fuoriclasse transalpino. Il caso vuole inoltre che l'attaccante Troyfirmi il gol decisivo in entrambe le sfide contro i due fratelli. Alcune ore dopo la disfatta casalinga,affida le proprie scuse pubbliche al suo account. "Voglio scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff, i tifosi, per questo gesto inaccettabile", scrive il giovane centrocampista sui social. Il giocatore si assume ogni colpa per l'accaduto: "La sconfitta è interamente colpa mia, me ne assumo la responsabilità. Ho lasciato i miei compagni in difficoltà nella più grande delle competizioni. Scusa".

LILLA, FRANCIA - 8 SETTEMBRE: Ethan Mbappé del LOSC Lille appare abbattuto mentre lascia il campo dopo aver ricevuto un cartellino rosso durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra LOSC Lille e Real Betis Balompié, disputata l'8 settembre 2026 allo Stade Pierre Mauroy di Lilla, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

La lezione di Davide Ancelotti

Cada vez que un Mbappé escucha las palabras “Real Betis Balompié”: pic.twitter.com/HTqMf5HCCG — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 8, 2026

Davide, allenatore del, affronta immediatamente la spinosa questione al termine della partita europea. Il tecnico analizza la situazione con grandedavanti ai giornalisti in sala stampa. "Ho parlato con tutti i giocatori", dichiara fermamente l'allenatore. Il mister giustifica in parte ilma invoca al contempo un maggiore autocontrollo da parte dei suoi uomini: "Nel calcio c'è molta frustrazione. È qualcosa che è presente. Bisogna capire che bisogna gestire le emozioni".trasforma infine l'ingenuità del suo giovane talento in una severacollettiva per tutto il gruppo squadra: "E questo è qualcosa che la squadra ha pagato oggi, che ha pagato Ethan, che qualcun altro potrebbe pagare domani. Ma noi dobbiamo alimentare questo, i comportamenti, tutti i giorni in allenamento. Ci servirà per capire come gestire la frustrazione".